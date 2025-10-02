La bacteria que fabrica un bioplástico, la alternativa más ecológica para envasar quesos

Un equipo de investigadores desarrolla envoltorios alimentarios a partir de suero de leche para que desaparezcan una vez utilizados. Quesenphas se ha dirigido específicamente al envasado de quesos asturianos como el Afuega’l Pitu, Cabrales o un semicurado de Tres Oscos, y también con uno convencional de barra, tipo sándwich. Y el resultado, dicen los investigadores, ha sido satisfactorio. Bien tratado, no tiene sabor ni olor, es dúctil y el aspecto puede ser semitransparente.
| etiquetas: bioplástico , plástico , envasado , ecología , quesenphas
Además que si se produce con el suero de la leche, no habría problemas de disponibilidad de materia prima
