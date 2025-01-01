·
7095
clics
Tras la colisión de trenes en España surge una pista en un arroyo
10764
clics
Espectadores airados por lo que le ha dicho Ana Rosa a Juanma Moreno tras el accidente de Adamuz: "Ruin"
8143
clics
Vito Quiles borra un lamentable tuit después de que un pasajero de uno de los trenes descarrilados le retrate: "Desinformando como la rata que eres"
4211
clics
Violencia de clase en un banco: Marx en el BBVA
4319
clics
La hipótesis de un elemento desprendido del tren irrumpe en el accidente de Adamuz
más votadas
926
Un correo revela que Ribera Salud reutilizó hasta diez veces catéteres de un solo uso en su hospital público de Elche y ordenó hacerlo en Torrejón
402
Carney en Davos: "Estamos ante el despertar de una realidad brutal"
534
Las exportaciones agrícolas israelíes se enfrentan a un inminente «colapso» debido al rechazo mundial de sus productos por el genocidio en Gaza [EN]
413
El fondo de pensiones de profesores danés se desprenderá de sus bonos del Tesoro de EEUU
546
El fondo de pensiones de Dinamarca se deshará de bonos de EE UU tras las amenazas de Trump sobre Groenlandia
¡INCIDENTE EN VUELO! El Air Force One de Trump regresa de emergencia tras despegar hacia Davos
Minutos después de despegar, un fallo técnico obligó al avión presidencial a dar media vuelta. El enorme despliegue de seguridad y el misterio sobre lo ocurrido han desatado una tormenta de teorías virales en redes.
etiquetas
davos
trump
actualidad
#2
Mountains
Se ha perdido una gran oportunidad de mejorar el mundo..
Una lástima.
8
K
85
#11
josde
#2
Que tranquilos se hubieran quedado muchos.
0
K
7
#12
woody_alien
#2
¿Mejorar? Si palma éste pasamos a bailar con DJ.Vance.
0
K
12
#3
angelitoMagno
¿Habéis visto Destino Final?
0
K
16
#10
Dakaira
Vaya puta mierda de secuela...
La de Harrison Ford molaba más.
0
K
15
#6
Forni
Esperando que le echen las culpas a Puente...
1
K
13
#9
Gadfly
#6
o a Mazon ...
0
K
6
#4
Kantinero
#0
Son necesarias esas mayúsculas?
A que eres enero 2026, vale
0
K
12
#5
username
Boeing
0
K
10
#8
volandero
El mundo ahora mismo.
0
K
10
#1
nopolar
Habrá sido la vía.
0
K
9
#7
Alves
Se le olvidó la gomina para el tupé
0
K
6
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
