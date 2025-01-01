edición general
¡INCIDENTE EN VUELO! El Air Force One de Trump regresa de emergencia tras despegar hacia Davos

Minutos después de despegar, un fallo técnico obligó al avión presidencial a dar media vuelta. El enorme despliegue de seguridad y el misterio sobre lo ocurrido han desatado una tormenta de teorías virales en redes.

Mountains #2 Mountains
Se ha perdido una gran oportunidad de mejorar el mundo..

Una lástima.
josde #11 josde
#2 Que tranquilos se hubieran quedado muchos.
woody_alien #12 woody_alien
#2 ¿Mejorar? Si palma éste pasamos a bailar con DJ.Vance.
angelitoMagno #3 angelitoMagno
¿Habéis visto Destino Final?
Dakaira #10 Dakaira
Vaya puta mierda de secuela...
La de Harrison Ford molaba más.
Forni #6 Forni
:popcorn:

Esperando que le echen las culpas a Puente...
Gadfly #9 Gadfly
#6 o a Mazon ...
Kantinero #4 Kantinero
#0 Son necesarias esas mayúsculas?

A que eres enero 2026, vale
#5 username
Boeing
volandero #8 volandero
El mundo ahora mismo.  media
nopolar #1 nopolar
Habrá sido la vía.
#7 Alves
Se le olvidó la gomina para el tupé
