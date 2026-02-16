edición general
Iglesias, Pardo de Vera y Évole lideran un manifiesto contra «el odio y la desinformación»

Decenas de periodistas y activistas muy significados de la izquierda han impulsado un manifiesto «por una esfera pública libre de acoso, amenazas y odio», que llama la atención por el desencadenante (un chascarrillo sobre la tertuliana Sarah Santaolalla) y por los firmantes del mismo, conocidos por enarbolar un discurso atrabiliario contra la derecha. Su objetivo es alcanzar las 50.000 adhesiones y remitir el texto al Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios para que tomen medidas para acabar con la impunidad de la extrema derecha trumpista

SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Odio contra Iglesias, Pardo de Vera y Évole debajo de este comentario...
Doisneau #6 Doisneau
#1 Odio no se, hastio y cansancio de manipulaciones, medias verdades y victimismos si que tengo bastante contra ellos
SeñorPresunciones #7 SeñorPresunciones *
#6 Lo tienes fácil. Si no te interesan no les votes o no los sigas, ellos no piden más que eso en realidad. Nadie te obliga a estar pendiente de cualquier cosa que hagan o digan.
carademalo #12 carademalo
Pablo Iglesias, el que llamó nazi a Zazza "el italiano".
Ana Pardo de Vera, la que llamó pederasta a Rafael Marcos.
Jordi Évole, el que dijo que Marta Sánchez tributaba en Miami después de que le "pusiera" letra al himno de España.

Sin duda, un buen trío para enarbolar la bandera "contra el odio y la desinformación". :shit:
Mangione #10 Mangione *
The ojeteive = Mierdaca Sensacionalista

#5 Toda esa mierda ya no cuela. Ahora todo el mundo sabe que sois el tapadillo de una élite de milmillonarios pederastas sionazis que se dedican a socavar la soberanía de las naciones.

Sois unos traidores a vuestros países y la especie humana.

A callar y esconderse en un rincón, y dando gracias, porque os merecéis mucho más y mucho peor. TRAIDORES.
ElenaCoures1 #2 ElenaCoures1
Relacionada: www.meneame.net/story/iran-condena-ser-ahorcado-publico-joven-18-anos-
El manifiesto en contra del ahorcamiento está en elaboración :roll:
#3 ctm2000j
#2 el que no dirá nada es VOX, que es quien realmente se financió de Irán... con menudas subnormalidades intentáis criticar, madreee....
#5 pozz *
#3 Aqui tienes al propio Iglesias confensando que recibio dinero de los follacabras de los ayatolas...
www.youtube.com/watch?v=jjeVbE3dL4Q

En cuanto a los de Vox, si, recibieron pasta de la oposición a esos follacabras, del Consejo Nacional de Resistencia de Iran: es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Nacional_de_Resistencia_de_Irán
Te pongo un resumen de lo que defienden estos que financiaron a Vox, que parece que andas muy perdido entre tanta propaganda que consumes:…   » ver todo el comentario
ElenaCoures1 #8 ElenaCoures1
#3 ¿VOX se financió con ayatolá o con la oposición?
No me acuerdo
Spirito #4 Spirito
#2 Estamos hablando de España. A ver si nos vamos centrando un poco, señora. :roll:
ElenaCoures1 #9 ElenaCoures1
#4 Por favor, si sigues hablando de cuba me dará un ictus! xD
Spirito #11 Spirito *
#9 Bueno, ya si eso yo mismo pediré tu beatificación. Ya lo veo: la beata Santa Elenita del Pentágono, mártir de los zurdos. xD
