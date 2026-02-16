Iglesias, Pardo de Vera y Évole lideran un manifiesto contra «el odio y la desinformación»

Decenas de periodistas y activistas muy significados de la izquierda han impulsado un manifiesto «por una esfera pública libre de acoso, amenazas y odio», que llama la atención por el desencadenante (un chascarrillo sobre la tertuliana Sarah Santaolalla) y por los firmantes del mismo, conocidos por enarbolar un discurso atrabiliario contra la derecha. Su objetivo es alcanzar las 50.000 adhesiones y remitir el texto al Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios para que tomen medidas para acabar con la impunidad de la extrema derecha trumpista