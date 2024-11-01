edición general
El IES San Juan Bosco llora la pérdida de sus alumnas

“Hoy es un día muy duro para la comunidad educativa del IES San Juan Bosco. Equipo directivo, docentes, alumnado y familias en general nos unimos a la terrible pérdida de dos alumnas de nuestro centro, halladas sin vida en la madrugada del pasado sábado. Sabemos que no hay consuelo posible en estos momentos, y menos en tal traumática pérdida. A estas dos familias rotas por el dolor, a sus compañeros y amigos de clase, sus docentes... Relacionada: meneame.net/m/actualidad/aparecen-cuerpos-sin-vida-dos-menores-parque-

#2 tyrrelco
Descansen en paz. Ya es hora de que se empiece a meter dinero muy seriamente, para trabajar en solucionar la catástrofe de los suicidios. Tenemos un problema demasiado gordo con esto.
camvalf #6 camvalf
#2 El dinero no es la solución. La solución es que el miedo cambie de bando y no solo hablo de los acosadores sino de los padres, los profesores, policía, etc, etc. Una vez el miedo cambie de lado, se podrá hablar de meter mas dinero para mejorar el sistema.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
"... la comunidad educativa del IES San Juan Bosco os enviamos un enorme abrazo. Nos unimos a los tres días de luto oficial decretados por el Excmo. Ayuntamiento de Jaén y a su minuto de silencio en la mañana del lunes 1 de diciembre a las 12:00 horas, acto que repetimos nosotros, unidos por este tremendo dolor en nuestro centro. Descansad en Paz”.
pepel #3 pepel
Algo falló en ese IES si fueron capaces de "no detectar" - influir en esa tendencia al suicidio.
#4 Galton
#3 Y de la familia... ¿Qué pasa con la familia? Eran, antes de nada y que nada, hijas de unos padres y miembros de una familia...
#5 gadish
#4 no tienes ni has tenido hijos adolescentes, a que no?

Los adolescentes parecen estar en las últimas y al dia siguiente parecen estár de farlopa hasta las trancas. No siempre es fácil saber si la depre que tienen este finde es real o si simplemente se han enfadado con su mejor amiga.
Un adolescente pasa 6h en el cole y el resto por ahí haciendo sus cosas. Con los padres está a la cena y poco mas.
#8 Borgiano
#5 ¿En serio piensas que el instituto tiene más responsabilidad que los padres en esto?
Arkhan #9 Arkhan
#8 Supongo que la responsabilidad puede ser compartida fácilmente: ambas partes a su manera pueden tener forma de abordarlo.

Lo que está claro es que un colegio tiene más medios para detectar ciertas cosas que unos padres a los que nadie les ha dado ninguna titulación ni formación para serlo.
txutxo #10 txutxo
#4 ¿y los amigos? ¿Por qué no los amigos también? ¿O no influyen en los chavales los amigos con los que vayan?
Graffin #7 Graffin
Si ni los compañeros, los padres, y los profesores consiguen ponerse de acuerdo en si había bullying o no, el tema es muy complicado.
txutxo #11 txutxo
#7 No hay más que mirar en RRSS para saberlo.
