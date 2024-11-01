El IES San Juan Bosco llora la pérdida de sus alumnas

“Hoy es un día muy duro para la comunidad educativa del IES San Juan Bosco. Equipo directivo, docentes, alumnado y familias en general nos unimos a la terrible pérdida de dos alumnas de nuestro centro, halladas sin vida en la madrugada del pasado sábado. Sabemos que no hay consuelo posible en estos momentos, y menos en tal traumática pérdida. A estas dos familias rotas por el dolor, a sus compañeros y amigos de clase, sus docentes... Relacionada: meneame.net/m/actualidad/aparecen-cuerpos-sin-vida-dos-menores-parque-
Los adolescentes parecen estar en las últimas y al dia siguiente parecen estár de farlopa hasta las trancas. No siempre es fácil saber si la depre que tienen este finde es real o si simplemente se han enfadado con su mejor amiga.
Un adolescente pasa 6h en el cole y el resto por ahí haciendo sus cosas. Con los padres está a la cena y poco mas.
Lo que está claro es que un colegio tiene más medios para detectar ciertas cosas que unos padres a los que nadie les ha dado ninguna titulación ni formación para serlo.