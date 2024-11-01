edición general
El ídolo de Mark Knopfler, Chet Atkins, tocando Yakety Axe en 1965 (después sintonía del "Show de Benny Hill").

Chet Atkins ( Sello discográfico: RCA Victor – 86 475 M Formato: Vinilo, 7", 45 RPM, EP, Mono Publicado: 1965 www.discogs.com/release/12421120-Chet-Atkins-Chet-Atkins (+info en #1)

alafia #1 alafia
Chet Atkins, el guitarrista que fue una guía para Mark Knopfler y George Harrison
www.plasticosydecibelios.com/chet-atkins-el-guitarrista-que-fue-una-gu
