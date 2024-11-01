edición general
Identificados problemas de carga de baterías en el Isaac Peral, S-81

Ajustes técnicos en el taller de baterías del S-81 ‘Isaac Peral’ tras pruebas de carga

Atusateelpelo #1 Atusateelpelo *
Microblogging (o error al subir el meneo, no lo se).

El titular es lo que se ha usado de entradilla: "Ajustes técnicos en el taller de baterías del S-81 ‘Isaac Peral’ tras pruebas de carga"

Y el titular del meneo en realidad es la entradilla.

Segun esta subido el meneo se da a entender que hay problemas con los submarinos y sus baterias cuando en realidad el problema son las instalaciones del taller.
