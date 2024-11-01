ICE detiene a un influencer de derecha tras defender la represión de Trump (ENG)

Un influencer brasileño que apoyaba abiertamente las políticas migratorias de línea dura del presidente Trump fue detenido el sábado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Junior Pena, cuya cuenta de Instagram cuenta con casi medio millón de seguidores, fue detenido en Nueva Jersey tras faltar a una audiencia judicial relacionada con su propio estatus migratorio, según informó un amigo al Brazilian Times.