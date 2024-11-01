edición general
ICE detiene a un influencer de derecha tras defender la represión de Trump (ENG)

Un influencer brasileño que apoyaba abiertamente las políticas migratorias de línea dura del presidente Trump fue detenido el sábado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Junior Pena, cuya cuenta de Instagram cuenta con casi medio millón de seguidores, fue detenido en Nueva Jersey tras faltar a una audiencia judicial relacionada con su propio estatus migratorio, según informó un amigo al Brazilian Times.

MiguelDeUnamano
Que se joda por malnacido.

Junior Pena... pena ninguna! :->
Verdaderofalso
#1 tiene apellido de acabar en El Salvador
#14 Eukherio
#1 Pensó que era blanco, pobre, menudo disgusto se habrá llevado.
woody_alien
#14 Está disfrutando, seguro. Están limpiando EE.UU. de escoria como él  media
sotillo
#1 Espero que no le dieran en la cabeza
ahotsa
#1 ¿Malnacido por haber nacido en Brasil en lugar de USA directamente? :troll:

Con cariño a los brasileiros, pero no he podido evitar el juego de palabras.
NPCMeneaMePersigue
Todo americano que no sea de EEUU de derechas debe ser HUMILLADO permanentemente con la persecución de Trump

"eres más tonto que un latino por trump", tenemos para décadas con esto
sotillo #25 sotillo
#3 Mírate aquí los seguidores de Abascal
#2 Review
Me gusta el olor a Karma por las noches
andando
#2 yo con esto ya he cenao
jm22381
No hay nada más estúpido que los latinoamericanos fans de Trump :roll:
Verdaderofalso
#6 si, los latinoamericanos ilegales fans de Trump xD
jm22381
#10 El ICE no diferencia entre ambos. Todos para EL Salvador :troll:
Meneanauta
#6 En España tenemos a los obreros voxeros
#15 BurraPeideira_
#13 Y nazis bajitos morenitos.
DayOfTheTentacle
#15 son españolitos!! Temazo xD
DayOfTheTentacle
#13 y los peneportadores podemitas.
Powertrip
#18 ¿eso qué es?
DayOfTheTentacle
#31 una gilpllz que se han sacado para no hablar de casta o el vivir alejados del pueblo o los sueldos por encima de 100k...
Jack29
#13 y a los venezolandos proto-golpistas
DayOfTheTentacle
#6 uhmm los obreros de vox o los hombres de podemos... hay una intersección curiosa eso si xD
Leconnoisseur
otro votante de los leopardos comecaras
Cehona
Ahora desde Brasil podrá seguir alabando a su Dios Trumpista.
sotillo
#4 ¿Y por que tiene que acogerle Brasil? Que le lleven al Salvador que es donde el estaba contento que mandaran a otros
Sandman
Sarna con gusto...
#5 Alcalino
Imagina que pensaba que decir "que soy compañero, coño!" le iba a salvar.

De hecho hay muchos así... han salido varios ejemplos de "¿como me ha podido hacer esto si yo le di mi voto?"
#7 Marisadoro
Pena junior.
#33 Suleiman
A pesar de todo, seguro que justifica su propia detención.
chemari
Que gustito dan estas noticias. Enhorabuena a los leopardos agraciados.
#19 pozz
karma
DayOfTheTentacle
Publi 3.0
Publi 3.0
CharlesBrowson
si, mucho loles, pero nos vamos a tener un problema con latinada que nos esta viniendo, y precisamente yo no soy zurdo :troll: pero hay que sumar el nivel de retraso mental que ya tienen de si, el factor "soberbia" creyendo que son la ultima coca cola del desierto, porque cuando van a a gringolandia van con una sumision muy racial de ellos intentando pasar por anglosajones del TEMU
