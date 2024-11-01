ICE detiene a un influencer de derecha tras defender la represión de Trump (ENG)

Un influencer brasileño que apoyaba abiertamente las políticas migratorias de línea dura del presidente Trump fue detenido el sábado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Junior Pena, cuya cuenta de Instagram cuenta con casi medio millón de seguidores, fue detenido en Nueva Jersey tras faltar a una audiencia judicial relacionada con su propio estatus migratorio, según informó un amigo al Brazilian Times.
| etiquetas: ice , detención , influencer , derecha , defensa , represión , trump
Junior Pena... pena ninguna!
Con cariño a los brasileiros, pero no he podido evitar el juego de palabras.
"eres más tonto que un latino por trump", tenemos para décadas con esto
De hecho hay muchos así... han salido varios ejemplos de "¿como me ha podido hacer esto si yo le di mi voto?"