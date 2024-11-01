Ibrahim al-Hamdi: el oficial asesinado por Riad y la CIA que quiso transformar Yemen

En la historia turbulenta de Yemen, pocos nombres evocan tanto esperanza como tragedia como el de Ibrahim al-Hamdi. Este oficial militar yemení, que ascendió al poder en medio de un golpe incruento en 1974, se convirtió en un símbolo de modernización y unidad nacional. Durante sus tres años al frente de la República Árabe del Yemen (Yemen del Norte), al-Hamdi impulsó una transformación social profunda, desafiando las estructuras tribales arraigadas, la corrupción endémica y la dependencia externa.