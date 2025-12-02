edición general
Iberia confirma que recibió la comunicación de retirada de la licencia en Venezuela

La aerolínea española Iberia confirmó este martes que recibió la comunicación oficial de la retirada de la licencia para volar a Venezuela, tras suspender las operaciones el pasado 24 de noviembre por la recomendación de las autoridades de aviación de Estados Unidos de no sobrevolar el país suramericano. La aerolínea que preside Marco Sansavini fue la primera en tener este aviso, que han recibido también, con fecha 1° de diciembre, las compañías Air Europa y Plus Ultra.

iberia , venezuela , slots
#1 Perrota
Estos si son vasallos. Lameculos yankis.
Findeton #3 Findeton
#1 No como los lameculos chavistas...
pepel #4 pepel
Ahora podrá volar vía Miami, pues EEUU ya vuelve a tener licencia.
Dene #5 Dene
Iberia dirigida por ratas lacayos de USA
angeloso #2 angeloso
Fernando Galindo, un admirador, un esclavo, un amigo, un siervo.
a69 #6 a69
Han sido los Venezolanos....
"Las comunicaciones, con membrete del Ministerio de Transportes y del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) venezolanos, son idénticas y dicen escuetamente: “A partir de la presente fecha se suspende de toda actividad aerocomercial a la empresa..""
Malinke #7 Malinke *
Pero la retirada de licencia para volar sobre Venezuela o aterrizar en Venezuela, la tendrá que dar Venezuela, porque si la puede dar cualquiera, supongo que nadie les hará caso, ¿no? :troll:
