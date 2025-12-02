Iberia confirma que recibió la comunicación de retirada de la licencia en Venezuela

La aerolínea española Iberia confirmó este martes que recibió la comunicación oficial de la retirada de la licencia para volar a Venezuela, tras suspender las operaciones el pasado 24 de noviembre por la recomendación de las autoridades de aviación de Estados Unidos de no sobrevolar el país suramericano. La aerolínea que preside Marco Sansavini fue la primera en tener este aviso, que han recibido también, con fecha 1° de diciembre, las compañías Air Europa y Plus Ultra.