Iberdrola y Endesa rechazan el cierre nuclear, que elevará el gasto en gas: "Habrá muchos estrechos, de Ormuz, de Magallanes"

Endesa e Iberdrola, dos de las tres propietarias de la central de Almaraz, han insistido este lunes en la conveniencia de mantener abiertas las centrales nucleares frente al calendario vigente para cerrarlas entre 2027 y 2035, al margen de la eventual prórroga que se dé hasta 2030 a la central extremeña. En ausencia de otros elementos para dar estabilidad al sistema, como almacenamiento, será necesario suplirlo con centrales de ciclo combinado de gas que es más caro. "no hay nadie que hable de cerrar centrales nucleares" fuera de España