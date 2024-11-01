edición general
3 meneos
1 clics
Iberdrola y Endesa rechazan el cierre nuclear, que elevará el gasto en gas: "Habrá muchos estrechos, de Ormuz, de Magallanes"

Iberdrola y Endesa rechazan el cierre nuclear, que elevará el gasto en gas: "Habrá muchos estrechos, de Ormuz, de Magallanes"

Endesa e Iberdrola, dos de las tres propietarias de la central de Almaraz, han insistido este lunes en la conveniencia de mantener abiertas las centrales nucleares frente al calendario vigente para cerrarlas entre 2027 y 2035, al margen de la eventual prórroga que se dé hasta 2030 a la central extremeña. En ausencia de otros elementos para dar estabilidad al sistema, como almacenamiento, será necesario suplirlo con centrales de ciclo combinado de gas que es más caro. "no hay nadie que hable de cerrar centrales nucleares" fuera de España

| etiquetas: iberdrola , endesa , gas , nuclear
3 0 0 K 34 actualidad
7 comentarios
3 0 0 K 34 actualidad
#2 Perrota
Vamos, que hay que acelerar el cierre de las nucleares si estos dicen lo contrario.
2 K 33
#6 El_dinero_no_es_de_nadie *
#2 Si el cierre de la central nuclear de Almaraz se hubiera producido en 2025 habría provocado un encarecimiento adicional de hasta 47 euros por megavatio hora en el precio del mercado mayorista de la electricidad en un contexto de fuerte subida del gas derivado del conflicto en Oriente Medio
elperiodicodelaenergia.com/pwc-advierte-de-que-el-cierre-de-almaraz-ha

#1 Uranio tenemos, pero se ha prohibido su extracción.
Aparte de que las compras se realizan con más de 3 años de antelación, lo que no te genera la dependencia del gas que necesita suministro diario.
0 K 13
HeilHynkel #4 HeilHynkel
Mira, no han comentado el de Gibraltar y eso que EEUU maniobra para robar el gas de Argelia.
0 K 19
ur_quan_master #1 ur_quan_master
Claro, como somos soberanos en combustible nuclear, es la mejor opción. :palm:
0 K 12
tul #3 tul
#1 prorusos todos xD
0 K 13
aupaatu #5 aupaatu
La energía nuclear como la que conocemos nunca ha sido ni barata ni segura y la seguirán pagando nuestros descendientes en el recibo de la luz por mucho que lo vendan como viable y necesaria
0 K 8
FunFrock #7 FunFrock *
La cantidad de material q hace falta para generar energia en las nucleares se cuenta por kilos, no por millones de barriles. por ponerlo en perspectiva.

Además, podriamos extraer nuestro propio uranio... si no estuviera prohibido por ley
0 K 8

menéame