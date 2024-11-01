La IA representa un problema enorme porque avanza a una velocidad que supera nuestra capacidad de comprenderla y controlarla. Los modelos actuales funcionan como cajas negras con comportamientos emergentes que ni siquiera sus creadores pueden explicar. Esta opacidad genera riesgos en seguridad, política y economía, especialmente en un contexto de competencia global por desarrollar sistemas cada vez más potentes. La falta de regulación adecuada agrava el panorama, dejando a gobiernos y sociedad desbordados ante la magnitud del cambio.
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Precisamente la falta de emociones, la falta de empatía, podría ser otro de los riesgos, por ejemplo se le puede indicar que resuelva el cambio climático y que la IA lo haga exterminando a todos los seres humanos al identificarlos como los mayores causantes de ello.
De momento están limitadas por esa falta de contexto pero con el boom de los agentes hay millones de personas experimentando en como darle persistencia a la memoria de las IA.