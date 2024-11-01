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La IA es un problema enorme. He aquí por qué. [ENG]  

La IA representa un problema enorme porque avanza a una velocidad que supera nuestra capacidad de comprenderla y controlarla. Los modelos actuales funcionan como cajas negras con comportamientos emergentes que ni siquiera sus creadores pueden explicar. Esta opacidad genera riesgos en seguridad, política y economía, especialmente en un contexto de competencia global por desarrollar sistemas cada vez más potentes. La falta de regulación adecuada agrava el panorama, dejando a gobiernos y sociedad desbordados ante la magnitud del cambio.

| etiquetas: ia , problema
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10 comentarios
3 1 1 K 33 tecnología
#2 woke
La IA es un problema enorme, y la única solución a todos los problemas de la humanidad.
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alfon_sico #7 alfon_sico
alguna web que resuma el video con IA por favor?
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#10 woke
#7 la entradilla es un resumen IA
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nosomosnaiderl #1 nosomosnaiderl
Mientras que la IA no tenga emociones, no se rebelará contra el ser humano.
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sorrillo #4 sorrillo *
#1 Que se rebele es uno de los riesgos, no es el único.

Precisamente la falta de emociones, la falta de empatía, podría ser otro de los riesgos, por ejemplo se le puede indicar que resuelva el cambio climático y que la IA lo haga exterminando a todos los seres humanos al identificarlos como los mayores causantes de ello.
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Mangione #8 Mangione
#4 xD xD xD xD xD xD Sí te va a resolver el cambio climático, sí... xD xD xD xD xD xD
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inventandonos #6 inventandonos *
#1 Creo que esa afirmación es incorrecta. Cierto que las emociones harían la IA mucho más impredecible o más vehemente. Pero solo con que tenga el incentivo de "no morir" y deduzca que "los humanos controlan mi vida", no veo tan difícil que un sistema se revelara solo con eso si tiene una ventana de contexto lo suficientemente amplia.
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Gry #9 Gry
#6 Ya tiene el incentivo de "no morir" porque están entrenadas con datos generados por humanos.

De momento están limitadas por esa falta de contexto pero con el boom de los agentes hay millones de personas experimentando en como darle persistencia a la memoria de las IA.
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#3 Pitufo
La primera capacidad que requerimos con los LLM es la de naturalizar que un bicho que habla con convicción y sin titubeos de algo, nos la puede estar colando, percibo que la mayoría de la gente aún no supera ese paso. A partir de ahí, podremos plantearnos otras cuestiones para humanos y para IAs.
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menéame