La IA es un problema enorme. He aquí por qué. [ENG]  

La IA representa un problema enorme porque avanza a una velocidad que supera nuestra capacidad de comprenderla y controlarla. Los modelos actuales funcionan como cajas negras con comportamientos emergentes que ni siquiera sus creadores pueden explicar. Esta opacidad genera riesgos en seguridad, política y economía, especialmente en un contexto de competencia global por desarrollar sistemas cada vez más potentes. La falta de regulación adecuada agrava el panorama, dejando a gobiernos y sociedad desbordados ante la magnitud del cambio.