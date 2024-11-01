La IA pone el porno patas arriba

·
#1
Abcdefghijklm
"La IA le da por culo al porno" habría quedado más porno
4
K
60
#5
arturios
Pues me parece bien, consumidores los va haber siempre, y si con esto se evita que se explote a seres humanos para producirla, bienvenida sea, eso si, otros que pierden su trabajo por culpa de las máquinas
4
K
54
#8
EISev
#5
a mí me parece correcto excepto si se hace con imágenes gore, de menores, violaciones, que al final podrían desensibilizar a enfermos mentales
0
K
12
#9
manzitor
#8
Si, coincido contigo. Incluso con la IA, algún límite hay que poner.
1
K
15
#15
frg
#8
#9
¿For qué hay que poner límite a la ficción? Si es ficción, no hace mal a nadie.
1
K
19
#10
Nouveau
#5
la cantidad de gente que va diariamente a un trabajo que odia es alarmante. La cantidad de gente que se siente explotada en el trabajo es muy alto.
Difiere el trabajo del porno? Las dos cosas se hacen buscando una remuneración económica.
Desconozco por completo el funcionamiento interno del sector pornografico. Puede ser lo más machista del mundo, pero me parece un sector vocacional.
1
K
27
#14
azathothruna
#10
Lei por ahi que Audrey bitoni nunca tuvo un orgasmo, ni en su trabajo
No se si era afirmacion tipo trump, un desafio o algo mas
0
K
17
#2
Spirito
1
K
24
#4
dsj
Internet is for porn
youtu.be/LTJvdGcb7Fs?si=3UiLAv0x1OCYoVff
1
K
21
#7
Quaid
La IA pone a las mujeres patas arriba
0
K
20
#12
azathothruna
Adios, Ella knox, angela white, kendra sunderland, gabbie carter, brandi love, lisa ann, chasey lain, dee williams, syren de mer, bridgette b y demas.
Alguna pagina que recomienden de "IA para adultos" ?
Es para un amigo
0
K
17
#11
Andreham
NovelAI puso hace un tiempo con su último modelo una opción para darle una "referencia" de un personaje y usarlo para generar imágenes.
Naturalmente, también porno.
Y es increíblemente acertada, te hace en segundos cosas con el personaje más variopinto que le pongas.
Con personas lo lleva peor y hace mal las caras, pero el cuerpo lo suele cuadrar también bastante bien. Pero para dibujitos? Es impresionante.
0
K
8
#3
Hynkel
Les va a ir de puta madre cuando el
pajillero
consumidor vea que todo es falso.
Hace tiempo tuve una conversación con uno que no entendía por qué había gente gastando dinero en OF, con la de porno gratis que hay. Pues porque el cliente busca que le hagan casito y tener la sensación de que interactúa con alguien real en vez de ser un consumidor pasivo.
En el momento en que el cliente vea que está interactuando con contenido falso, ya pueden venderlo barato si no quieren perderlo.
0
K
8
#6
eltoloco
#3
eso es mucho suponer, al final hay público para todo, ahí tienes el hentai y demás animación porno, triunfando desde hace décadas. A gran parte del público mientras les excite les importa tres pimientos si es real o no.
7
K
84
#13
azathothruna
#6
Por eso hay que apoyar el desarrollo de fembots
No mas cazafortunas o mujeres infieles.
0
K
17
Ver toda la conversación (
15
comentarios)
