La IA detecta el Trastorno del Espectro Austista (TEA) en bebés a partir de 9 meses analizando la mirada

Integrantes del grupo de investigación en Comunicación e Interacción Humana de la Universidad de Oviedo y de la Asociación de familiares y de personas con autismo (ADANSI) han desarrollado una herramienta innovadora y no invasiva que podría cambiar el diagnóstico y pronóstico del Trastorno del Espectro Autista (TEA). A través del seguimiento ocular y de la inteligencia artificial, el nuevo sistema permite detectar de manera objetiva los indicadores de riesgo de TEA en bebés a partir de 9 meses, mucho antes que los métodos tradicionales.

Asimismov #1 Asimismov
¿Quién se queda los datos del bebé diagnosticado como TEA como falso positivo o falso negativo el resto de la vida de esa persona?
Cuidado con la IA médica
Veelicus #2 Veelicus
#1 Lo que hay que hacer es anonimizar los datos, si esto se hace bien la IA en la medicina va a ser una revolucion que aun no somos capaces de calibrar
Asimismov #4 Asimismov
#2 ?y quién te garantiza que el dato está adecuadamente anonimizado? ¿El médico? ¿La IA? ¿La compañía de seguros médico?
¡Mucha cadena de custodia de datos para que no haya filtraciones!
Veelicus #5 Veelicus
#4 Eso se deberia hacerlo un estamento publico bien vigilado y controlado
Asimismov #6 Asimismov
#5 como si en los estamentos públicos no hubiese filtraciones.
#3 Ferroviman
Yo también y ni siquiera soy medico
estemenda #7 estemenda *
#3 Ni de coña. Tengo un sobrino autista no verbal y tanto los médicos como sus padres no supieron verlo hasta bien pasado el año de edad. La fotografía de la noticia es de una persona con síndrome de Down, eso sí se detecta con facilidad.
EDIT: El Trastorno del Espectro Autista (TEA) se puede detectar a partir de los 18 meses, aunque un diagnóstico profesional puede considerarse confiable a partir de los 2 años.
(Google)
ingenierodepalillos #8 ingenierodepalillos
#3 Dunning y Kruger están llamando a su puerta.
#9 mcfgdbbn3 *
Me parece peligrosísimo, que te puedan colocar el sambenito solo por la mirada. :-/

Yo de pequeño tenía mucha costumbre de no mirar a los ojos cuando me hablaban y soy todo lo contrario al autismo (me encanta el ruido, tengo mucha variedad de aficiones, jamás capto una ironía... bueno, estaba siendo irónico, sí las capto). No quiero imaginarme si en vez de decirme que hiciera eso me hubieran tratado de autista siendo #neurotípico. :-/
