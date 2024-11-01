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El humor de 'Torrente' dejó de provocar realmente hace tiempo. Creo que debería haber evolucionado porque pertenece a otra época y huele mucho a rancio
La comedia de Santiago Segura podría aspirar a algo más que esto
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humor
,
torrente
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evolucionado
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Comentarios destacados:
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relacionadas
#3
zentropia
Sigue haciendo dinero.
No hay mas preguntas
4
K
55
#22
Nuisaint
#3
Y eso es lo único que le importa a Santiago Segura. Por dinero vende su alma al diablo si hace falta.
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#23
LaInsistencia
*
#3
Segura crea una empresa por cada película que hace, desde hace muchos años. No sea que la película se estampe, se generen deudas y estas le arrastren. Con la de torrente lo hizo también. Lo cual demuestra la confianza de Santiago en que todo funcione correctamente y que el público se enganche al asunto.
Me gustaría haber visto que tal abría ido el estreno de Torrente Presidente sin una campaña de preventa de entradas de meses, desde navidades, y una campaña implícita de publicidad en cada puñetero programa de TV donde Segura ha puesto el pie durante meses, incluido El Desafio.
0
K
7
#12
mmlv
El humor ya era rancio en la primera película de Torrente. Está claro q tiene su público.
2
K
41
#14
phillipe
#12
La primera película era un peliculón, entre chistes rancios se escondía una crítica social cojonuda. El resto ya fueron parodias. Esta última dicen que vuelve al espíritu de la primera peli...
0
K
9
#8
MenéameApesta
A los fachas les encanta Torrente aunque sea una parodia bastante dura de ellos y la progresía no sabe cómo reaccionar.
Vivimos una época de decadencia absoluta.
1
K
30
#15
HeilHynkel
#8
El que es una parodia es un detalle del que tú te percatas, para ellos, es un ejemplo a seguir.
2
K
27
#19
cawentó
*
#15
Tal cual, Torrente empezó siendo una sátira de un personaje profundamente mediocre y en la actualidad es admirado por aquellos que comparten esa mediocridad.
1
K
23
#10
CharlesBrowson
ñiñiñi ñiñi ñiñi
1
K
28
#4
JackNorte
*
La gente olvida a veces en que pais vive y cuanto rancio hay y los numeros son los que son , para que inventar si eres el mayor ventas justo con la papeleta ganadora.
El dia que deje de ser negocio y no den los numeros seguro que encuentra otra formula , pero cambiar cuando los numeros son los mejores de toda la industria , aunque jamas he visto una peli de torrente seria estupido no hacerlas con esos numeros.
Hay cine de sobra ahora para cubrirlo todo , abandonar porque no le guste a alguien lo mas rentable. Absurdo
1
K
22
#5
skaworld
*
#4
Torrente es nuestro Rambo
"Rambo: Acorralado" es un peliculón, las demás hicieron también dinero en su epoca pero ya en cuanto a su calidad....
1
K
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#13
Kamillerix
#5
1
K
24
#7
woke
#4
marruecos?
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#11
vGeeSiz
Belén llorando muy fuerte porque a la gente le guste cosas que a ella no
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#18
muerola
#11
a mí personalmente,Torrente me ha parecido una mierda de la primera a última película, ahora bien cada uno que vea lo que quiera
0
K
12
#2
woke
para los que no les guste lo rancio tienen a padre no hay más que uno...
0
K
18
#17
woody_alien
*
Torrente funcionaba bien porque el actor se parecía al personaje, ahora el actor parece lo que es, un tipo disfrazado haciendo dinero estirando una idea hace años agotada. Antes daba asco, ahora da pena.
1
K
18
#1
ombresaco
...quedándome solo con el titular: ¿y esa es la gracia de la película?
0
K
12
#6
woke
#1
la autora del artículo quería que pudiera aspirar a algún Oscar
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#9
Javi_Pina
Bueno, lo rancio está de actualidad. Sobretodo en la escena política
0
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11
#16
thekeeper
No si ahora tendremos que disculparnos porque ese humor nos haga gracia
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K
9
#20
CuiProdestHocBellum
Lo rancio está de moda. Y como se suele decir, millones de moscas no pueden estar equivocadas. La mierda es buen alimento...
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K
9
#21
Bravok1
Empieza a oler un poco a rancio...antiguo...rollo los bingueros de pajares y esteso...un poco estirar el chicle
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K
7
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23
comentarios)
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Me gustaría haber visto que tal abría ido el estreno de Torrente Presidente sin una campaña de preventa de entradas de meses, desde navidades, y una campaña implícita de publicidad en cada puñetero programa de TV donde Segura ha puesto el pie durante meses, incluido El Desafio.
Vivimos una época de decadencia absoluta.
El que es una parodia es un detalle del que tú te percatas, para ellos, es un ejemplo a seguir.
El dia que deje de ser negocio y no den los numeros seguro que encuentra otra formula , pero cambiar cuando los numeros son los mejores de toda la industria , aunque jamas he visto una peli de torrente seria estupido no hacerlas con esos numeros.
Hay cine de sobra ahora para cubrirlo todo , abandonar porque no le guste a alguien lo mas rentable. Absurdo
Torrente es nuestro Rambo
"Rambo: Acorralado" es un peliculón, las demás hicieron también dinero en su epoca pero ya en cuanto a su calidad....