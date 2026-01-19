edición general
Los huevos camperos seguirán siéndolo, pese al confinamiento de las gallinas

Agricultura reitera que no existe fecha para la desescalada, ya que el riesgo de entrada de la gripe aviar en las explotaciones sigue siendo alto

#7 Pitchford
Están confinadas, no presas.. Como nosotros en la pandemia...
estemenda #3 estemenda *
Una cosa es estar confinadas y otra estabuladas, si pisan suelo en vez de barrotes aunque sea en una nave. Cuenta sobre todo la alimentación y la libertad de movimiento más que si están al aire o no.  media
estemenda #5 estemenda *
#3 Gallinas camperas  media
ACEC #6 ACEC
Se llaman camperas porque les sale de los huevos.
ACEC #8 ACEC *
Pues nada, a un preso que lleva 10 años en la cárcel no se le llamará preso porque ha vivido gran parte de su vida en libertad. Lógica aplastante. Yo ya no se vivir en este mundo.
MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo
¡Camperos de Connecticut! :-D
#2 sliana
ahora es cuando descubren que saben igual
