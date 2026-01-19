·
8042
clics
Violencia de clase en un banco: Marx en el BBVA
7913
clics
Tras la colisión de trenes en España surge una pista en un arroyo
10786
clics
Espectadores airados por lo que le ha dicho Ana Rosa a Juanma Moreno tras el accidente de Adamuz: "Ruin"
4498
clics
Seguidores de Vito Quiles acosan por twitter a una víctima del accidente del tren
8321
clics
Vito Quiles borra un lamentable tuit después de que un pasajero de uno de los trenes descarrilados le retrate: "Desinformando como la rata que eres"
más votadas
1014
Un correo revela que Ribera Salud reutilizó hasta diez veces catéteres de un solo uso en su hospital público de Elche y ordenó hacerlo en Torrejón
340
Seguidores de Vito Quiles acosan por twitter a una víctima del accidente del tren
435
Carney en Davos: "Estamos ante el despertar de una realidad brutal"
355
‘Trump no es bienvenido’: Manifestantes queman bandera estadounidense en Suiza antes del viaje del presidente a Davos [ENG]
305
El primer ministro canadiense Carney encabeza en Davos la oposición moral y geopolítica al trumpismo: “Hay una tendencia a apaciguar. Es un error”
7
meneos
19
clics
Los huevos camperos seguirán siéndolo, pese al confinamiento de las gallinas
Agricultura reitera que no existe fecha para la desescalada, ya que el riesgo de entrada de la gripe aviar en las explotaciones sigue siendo alto
etiquetas
huevos
camperos
confinamiento
actualidad
actualidad
#7
Pitchford
Están confinadas, no presas.. Como nosotros en la pandemia...
#1
alfema
Relacionada:
*
La OCU advierte de que los huevos camperos "ahora no lo son" al llevar las gallinas más de un mes confinadas
#3
estemenda
*
Una cosa es estar confinadas y otra estabuladas, si pisan suelo en vez de barrotes aunque sea en una nave. Cuenta sobre todo la alimentación y la libertad de movimiento más que si están al aire o no.
#5
estemenda
*
#3
Gallinas camperas
#6
ACEC
Se llaman camperas porque les sale de los huevos.
#8
ACEC
*
Pues nada, a un preso que lleva 10 años en la cárcel no se le llamará preso porque ha vivido gran parte de su vida en libertad. Lógica aplastante. Yo ya no se vivir en este mundo.
#4
MoñecoTeDrapo
¡Camperos de Connecticut!
#2
sliana
ahora es cuando descubren que saben igual
* La OCU advierte de que los huevos camperos "ahora no lo son" al llevar las gallinas más de un mes confinadas
Gallinas camperas