La OCU advierte de que los huevos camperos "ahora no lo son" al llevar las gallinas más de un mes confinadas

Desde principios del mes de noviembre, las gallinas criadas al aire libre permanecen confinadas para evitar que se produzcan nuevos brotes de gripe aviar en España. En este contexto, la OCU ha pedido a la empresas comercializadoras que como los huevos camperos "ahora no lo son" se informe en el etiquetado de forma adecuada. Actualmente, el consumidor está pagando un sobreprecio del 27% por unos huevos cuyo valor añadido (el acceso al aire libre de las gallinas ponedoras) ha desaparecido temporalmente.