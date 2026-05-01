Las huelgas no funcionan (eso es lo que quieren que creas)

Tras haber realizado una jornada de huelga en abril, Conselleria d’Educació ni siquiera accedió a sentarse con los sindicatos a escucharnos. Tras el anuncio de una huelga indefinida a partir de mayo, Conselleria responde que tiene una propuesta para atender a las reivindicaciones. Ahora, tras saber que los profesores de la Comunidad Valenciana estamos dispuestos a seguir con nuestras reivindicaciones para la mejora de las condiciones en las que trabajamos, no solo para pedir un aumento de salario que nos iguales al resto de España. Funcionan...
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Las armas no son el camino, pero mi país qué pequeño e irrelevante era y mira ahora lo grandes que somos y cómo controlamos rutas comerciales, ONUs, quitamos Presidentes y ponemos dictadores donde queremos...
Nah, la violencia y las armas no son la solución. Qué va. Para nada. No seas violento, o te vuelo la cabeza, putorrojo.