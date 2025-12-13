·
13
meneos
17
clics
A la huelga médica porque no podemos más
Las guardias de 24 horas, semanas de 80 horas laborales y el maltrato a la Atención Primaria han convertido la vocación profesional en una explotación estructural.
|
etiquetas
:
atención primaria
,
huelga
,
euskadi
12
1
1
K
118
actualidad
13 comentarios
12
1
1
K
118
actualidad
#10
YSiguesLeyendo
quieren privilegios respecto al resto del personal sanitario, no es una huelga de clase sino corporativista: les suda la polla la situación de las enfermeras mientras éstas son obligadas por ellos, sin ser sus funciones, a prepararles la cama para las guardias
3
K
40
#4
ContracomunistaCaudillo
Menos mal que nos suben los impuestos para mejorar sanidad. Demos gracias a este gobierno socialcomunista.
2
K
31
#6
Tontolculo
#4
te has olvidado de que también es bolivariano y proetarra
0
K
10
#12
cocolisto
*
Una huelga corporativa mafiosa de los popes médicos que utilizan el malestar de éstos por como son tratados y despreciados por sus autonomías.No verás a ningún colegio de médicos denunciado las condiciones nefastas que padecen los médicos en esas autonomías que realmente están al pie del cañon.
Srva de ejemplo en todas las autonomías:
elpais.com/sociedad/2025-12-13/castilla-y-leon-investiga-a-15-medicos-
0
K
20
#2
ldoes
Que no, que en menéame dicen que viven del cuento y que quieren vivir todavía aún más del cuento. Lo que de todas las huelgas, vamos.
1
K
15
#13
Lenari
#5
Quita la prescripción obligatoria para acceder a un medicamento y de repente los médicos tendrán mucho menos trabajo. Se acabarían las guardias de 24h y las semanas de 80.
Pero claro... si quitas eso, entonces un médico tiene que generar algo de valor para tener pacientes.
Si te necesitan para poder acceder a un medicamento, por inutil que seas, tienes tu paga asegurada. Pero si dejas de ser necesario para acceder a los medicamentos, entonces necesitas empezar a ser mínimamente competente o se te quedará la consulta vacía.
La presión para controlar de forma ferrea el acceso a medicamentos ha sido provocado por los lobbies médicos, porque ese control significa dinero. Ahora se quejan de las consecuencias de sus políticas de lobby.
0
K
10
#1
Lenari
Que la la receta para adquirir medicamentos
sea algo opcional y no obligatorio
, como era antes, y se acaban los problemas.
Pero claro, muchos médicos viven hoy de haberse convertido en una especie de "cortafuegos con paguita" para adquirir medicamentos. No hacen nada más allá de rascarse ciertas zonas anatómicas, pero si se quiere poder adquirir un medicamento, se ha de pasar por caja y darles su paguita.
Eso es dinero, que se vive bien de ese negocio y sin dar un palo al agua, pero luego tiene el problema de que las consultas se saturan y ahora se quejan. Como se suele decir, en el pecado está la penitencia.
1
K
9
#5
ldoes
#1
¿Pero qué tienen que ver las recetas con las guardias de 24h o las semanas de 80?
De verdad que veo a muchos de determinada corriente ideológica con déficit de atención, incapaz de ceñirse a un tema en concreto.
0
K
8
#7
Postmeteo
#1
vaya autentica idiotez acabas de soltar.
0
K
7
#9
lieb
#1
la pastilla abuelo
0
K
9
#11
ldoes
*
Para
#_10
Las enfermeras son bienvenidas a hacer huelga. O si quieres también invitamos a los fontaneros y panaderos a que hagan huelga por las enfermeras.
0
K
8
#3
jacapaca
Lo de las guardias de 24 horas será por barrios, me imagino que en un hospital no las querran ni en pintura,
Pero en los pac se las rifan , que eso de trabajar 2 dias a la semana por hacer 2 guardias de 24 horas y que las noches las pases durmiendo excepto dias puntuales es un caramelito.
0
K
6
#8
Postmeteo
#3
¿Donde? ¿Supongo que dirías que los bomberos se la tocan si no hay un incendio?
0
K
7
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
