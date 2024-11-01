·
7
82 clics
82
clics
"Cualquier sanitario que esté de guardia debería tener la cama hecha"
[ACCESIBLE EN MODO LECTURA]
Varios médicos opinan sobre la resolución de la sentencia que indica que los TCAE no tienen que hacer la cama a los médicos de guardia
|
5
2
3
K
42
actualidad
15 comentarios
5
2
3
K
42
actualidad
#2
makinavaja
La casta médica se va a hacer la cama... por dios!!!! No se la hacen en casa, que tienen servicio, menos en el curro...
4
K
46
#10
Grahml
*
Enlazando con
#8
#2
Pues la verdad, para empezar en la noticia nadie exige que sean los TCAE los que hagan la cama a nadie. Lo que sí dicen es que alguien que tiene que estar 24 horas ahí de una tacada, por exigencia laboral, tampoco es tan de locos que tengan un servicio mínimo en las instalaciones que utilizan, incluyendo las habitaciones, incluyendo también a todo el personal sanitario, no sólo médicos.
De hecho, en la noticia mencionan las instalaciones de los bomberos como ideal:
…
» ver todo el comentario
1
K
26
#8
Grahml
*
#0
#_1
Estás equivocado en tu interpretación del artículo.
Precisamente en la noticia dicen esto:
"Obviamente, que la enfermera, TCAE, celadores o técnicos le hagan la cama al médico, por ser médico, no es de recibo y afortunadamente es anecdótico en nuestro sistema. Eso es clasismo puro y como tal hay que eliminarlo."
O esto otro:
"la cama se prepara por personal de limpieza para el personal de guardia (que no son solo medicos)"
Es decir, los…
» ver todo el comentario
3
K
42
#4
Ovlak
Los TCAE no son enfermeras, pero tanto da, son personal sanitario cuya labor es la de atender pacientes, no hacer de camareros de médicos.
2
K
33
#7
makinavaja
*
#4
En los hospitales hay un escalafón de categorías que ríete del ejército.... Tampoco la misión de un soldado es hacer la cama de un general, o llevar a su esposa de compras, o repararle el wifi de su casa....
1
K
27
#1
YSiguesLeyendo
ésta es la gentuza que está en huelga porque quiere privilegios respecto al resto del personal sanitario y se queja de que por sentencia no puedan obligar a las enfermeras a prepararles la cama en las guardias
4
K
25
#5
flyingclown
#1
"ésta es la gentuza que está en huelga".
www.publico.es/sociedad/sanidad/medicos-huelga-seis-voces-reforma-esta
1
K
16
#11
NoseriusLose
#1
Ni te has leído la noticia que enlazas, ni por supuesto, las demandas de los médicos.
2
K
38
#3
Supercinexin
Y una buena jamelga ahí en tanga de hilo toa desparramá en dicha cama.
0
K
20
#12
YSiguesLeyendo
Relacionada:
www.meneame.net/m/actualidad/jueza-falla-enfermeros-no-tienen-hacer-ca
0
K
18
#15
Juantxi
Para qué hacerla si no es va a dar tiempo a descansar.
0
K
11
#6
solomonovolumen
Cuanto más bajo en el escalafón menos quieren hacer ... Lo de auxiliares y ordenanzas es de traca ...
0
K
9
#13
Arkhan
#6
¿Quieres decir que menos cosas que no son su trabajo quieren hacer?
0
K
11
#9
Akuandi
La demanda de tener la cama, y la comida hechas, es solo para médicos? O para todo el personal q trabajamos a 24h?
Pq para mí es algo que ni me habia planteado
0
K
6
#14
dclunedo
Si es que sois comunistas de libro.. en vez de reivindicar mejoras para todos.. todo el que tenga un poco más que vosotros lo calificáis como casta y lo que reivindicáis es que todos seamos pobres como ratas. Que bien aleccionados estáis la casta de Ayusame.
0
K
6
Ver toda la conversación (
15
comentarios)
