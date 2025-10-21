·
El PP se mofa del lapsus de la vicepresidenta Yolanda Díaz: “Queda Gobierno de corrupción para rato”
Yolanda Díaz comete un desliz y reconoce que queda Gobierno de corrupción para rato.
etiquetas
yolanda díaz
corrupción
gobierno
politica
#1
valandildeandunie
Mofarse de la corrupción mientras están siendo juzgados en el mayor caso de corrupción de la historia reciente de España es la evidencia más notable de que saben que sus potenciales votantes son rematadamente subnormales.
10
K
114
#7
Martillo_de_Herejes
#1
Es una manera de verlo. Otra es que, en el fondo, la Vice sabe que está rodeada de chorizos en el gobierno.
1
K
23
#20
johel
*
#7
No recuerdo lo que dijo exactamente, pero tanto el filosofo Rajoy como frijolito han hecho algunas iguales.
Esta feo reirse de los deslices ajenos, pero es de tontos reirse cuando aun se acuerdan de los tuyos y te la pueden devolver inmediatamente.
0
K
11
#21
Martillo_de_Herejes
*
#20
Rajoy soltó más de una, y antológicas. Y justo es que, cuando la gamba la meten los del otro lado, nos echemos unas buenas risas a su costa, que la vida es corta y se folla poco.
* Y Casado, como han recordado por aquí.
0
K
7
#22
johel
*
#21
Nosotros podemos y nos vamos a reir. Que lo haga un politico al que le pueden devolver el tortazo verbalmente y con una buena escalada, no es algo muy inteligente.
0
K
11
#15
Yonny
#1
Mayor caso de corrupción? Debes estar de broma
0
K
9
#18
valandildeandunie
#15
Podría ser el de Montoro, pero como aún no se saben cifras exactas no se pone el primero.
Y es que un caso de corrupción donde se manipularon directamente los Presupuestos Generales del Estado, que son centenares de miles de millones, nos dice que la cantidad corrompida va a dejar en una broma este caso.
0
K
13
#16
Macadam
*
#1
Y mucho subnormales, que diría el anónimo M. Rajoy
Unas perrillas
casos-aislados.com/stats.php
2
K
39
#12
Martillo_de_Herejes
Disculpad mi torpeza. No suelo subir noticias y se debe a falta de experiencia.
1
K
23
#6
yoma
*
Pobre PP, tienen tan poco de qué alegrarse que hacen una fiesta de un simple error. Parece mentira teniendo como referente a M. Rajoy y sus parrafadas.
1
K
18
#8
yoma
#3
Según consta en el registro lo ha arreglado el usuario
@Connect
.
Creía que sabías arreglarlo y por eso no lo he hecho yo, en otra ocasión dilo por ejemplo en el nótame y seguro que alguien lo soluciona.
1
K
18
#4
elsnons
*
#0
te van a canear la noticia , ya te han exigido que arregles el titular lo próximo será tirartela a negatifos o pasarán aunque venga del país que ya no es medio preferente en meneame.
1
K
15
#9
Jakeukalane
*
Microblogging claro con intencionalidad -> Negativo
A la siguiente,
#0
, pones la noticia bien hecha y tus opiniones en un comentario. Y entonces habrá gente que te votará negativo como dice
#4
porque son así pero la gente que hacemos cumplir las normas no lo haremos.
1
K
18
#2
yoma
#0
Arregla el titular.
0
K
11
#3
Martillo_de_Herejes
#2
Gracias al que me lo haya arreglado... No tengo ni idea de cómo se arregla un titular.
0
K
7
#19
javi618
Este lapsus lo tiene la Ayuso y tenemos la noticia en portada de Menéame durante un mes.
0
K
10
#14
Leon_Bocanegra
Madre mia no había visto el vídeo. Que puto ridículo como se levantan a aplaudir como si estuvieran en el colegio y una niña hubiera dicho polla o tetas en medio de la clase
0
K
9
#5
solojavi
Es normal que se burlen, cuando ellos lo hicieron nos reímos, así que veo lógico que la devuelvan cuando tienen ocasión.
0
K
9
#10
Leon_Bocanegra
Es lo que toca. Bastante nos reímos de esto
m.youtube.com/watch?v=i3i8tbD02x8
0
K
9
#13
Jakeukalane
#10
a mí me gusta esta
m.youtube.com/watch?v=Mj6MjaJ1H-Q
1
K
20
#17
Leon_Bocanegra
#13
muy buena esa.
youtu.be/GmVogQTgF_U?si=HOxIUd7VjUgx6EQk
0
K
9
#11
Foxdie
Como para no, anda.
0
K
7
Ver toda la conversación (
22
comentarios)
