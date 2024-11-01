edición general
Howard Lutnick: "Si un medicamento costaba 100 dólares y lo bajas a 13, antes el precio era un 700 % más alto. Ha bajado un 700 %" [ENG]

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, ha intentado explicar la afirmación “matemáticamente imposible” del presidente Donald Trump de que está reduciendo los precios de los medicamentos hasta en un 600 %, después de ser presionado por un presentador de Fox News. Durante el discurso de Trump a la nación el miércoles por la noche, en el que lanzó varias falsedades y exageraciones, el presidente aseguró que ha negociado con las farmacéuticas para bajar los precios “hasta un 400, 500 e incluso un 600 %”.

HeilHynkel #3 HeilHynkel
Es una prueba más de que la derecha y las matemáticas no se llevan bien. xD
10 K 127
ACEC #6 ACEC
#3 grandes gestores
0 K 12
Fj_Bs #8 Fj_Bs *
#3 No saben contar , ni usar una calculadora :->
0 K 7
camvalf #10 camvalf
#3 no es como afirmas, solo es que saben que hablan para un votantes muy tontos, muy crédulo o muy radicalizado que se va creer todo lo que su amado "lidel" diga...
0 K 11
HeilHynkel #14 HeilHynkel
#10

Si me hablaras de Bush padre, Kissinger, incluso Rato te lo creería, pero en el caso de Trump tengo serias dudas de que no se crea lo que dice.
0 K 18
RoterHahn #13 RoterHahn
#3
Y prueba tb que mienten y les mean a sus votantes a la cara, y que sus votantes ni se dan cuenta, e incluso les aplauden.
1 K 32
ACEC #2 ACEC *
- Deme una caja de aspirinas, por favor.
- Aqui tiene, su caja de aspirinas y 5€
6 K 84
#1 Grahml
No les puede salir gratis a estos delincuentes soltar tales barbaridades.
1 K 37
karlos_ #4 karlos_
#1 Para eso a quien va dirigido el mensaje deberia poder entender porque esta mal o no.

Pero son tal para cual
0 K 8
sleep_timer #5 sleep_timer
#1 Hablan para gilip... sus votantes, no hay problema.
1 K 26
Fj_Bs #9 Fj_Bs
no es tan complicado , 100 - 13 son 87 , dan 87% , rebaja del 700 , resultado sera negativo jajaj
1 K 19
manzitor #11 manzitor
A Trump no le importa si es verdad o mentira. Busca estar en los titulares, que la prensa le busque, porque eso es un poder que el, o quien mueve sus hilos, necesita. Por eso, cuando afirmamos que Ayuso es Trumpista, no es una exageración, es una descripción de la realidad.
0 K 12
MoñecoTeDrapo #7 MoñecoTeDrapo *
Ni siquiera. Antes el precio era un 670 por 100 más alto.
0 K 11
#12 omega7767
a mi me toca la moral que Trump pueda soltar mentiras a diestro y siniestro,

pero si la BBC monta un discurso estratégicamente sobre Trump, ahí va Trump con una denuncia por 5000 mil millones
0 K 11

