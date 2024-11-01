Howard Lutnick: "Si un medicamento costaba 100 dólares y lo bajas a 13, antes el precio era un 700 % más alto. Ha bajado un 700 %" [ENG]  

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, ha intentado explicar la afirmación “matemáticamente imposible” del presidente Donald Trump de que está reduciendo los precios de los medicamentos hasta en un 600 %, después de ser presionado por un presentador de Fox News. Durante el discurso de Trump a la nación el miércoles por la noche, en el que lanzó varias falsedades y exageraciones, el presidente aseguró que ha negociado con las farmacéuticas para bajar los precios “hasta un 400, 500 e incluso un 600 %”.