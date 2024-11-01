Los hoteles subirán más los precios ante el freno de la demanda para blindar el margen

El sector hotelero español encara el cierre de 2025 con una estrategia clara: subir precios para proteger los márgenes en un contexto de contención de la demanda. Tras varios ejercicios marcados por la recuperación pospandémica y la fuerte revalorización de las tarifas, las principales cadenas del país anticipan un final de año positivo, aunque con crecimientos más moderados que en ejercicios anteriores. La consigna pasa por consolidar los ingresos y preservar la rentabilidad ante los signos de estabilización del ciclo turístico.