edición general
16 meneos
28 clics
Los hoteles subirán más los precios ante el freno de la demanda para blindar el margen

Los hoteles subirán más los precios ante el freno de la demanda para blindar el margen

El sector hotelero español encara el cierre de 2025 con una estrategia clara: subir precios para proteger los márgenes en un contexto de contención de la demanda. Tras varios ejercicios marcados por la recuperación pospandémica y la fuerte revalorización de las tarifas, las principales cadenas del país anticipan un final de año positivo, aunque con crecimientos más moderados que en ejercicios anteriores. La consigna pasa por consolidar los ingresos y preservar la rentabilidad ante los signos de estabilización del ciclo turístico.

| etiquetas: hotel , precio , demanda
14 2 0 K 116 actualidad
21 comentarios
14 2 0 K 116 actualidad
Comentarios destacados:      
#1 ZapZapZap
Menos demanda mayor precio... ¿qué podría salir mal?
16 K 148
#5 Setis
#1 ¿Sabes qué tienen en común Brasil y Rumanía?

Copacabana y Transilvania, donde ir de vacaciones es ya más económico que ir a Benidorm, incluyendo vuelo.
3 K 44
#17 Jodere
#5 Vaya ejemplos. xD
0 K 10
HeilHynkel #21 HeilHynkel
#5

Ojo a los precios de Transilvania ... que te sangran. :roll:
0 K 18
#6 Barriales
#1 como un mal restaurante.
Acaba cerrando.
0 K 7
tul #7 tul
#1 hoteles reconvertidos en pisos turisticos en 3, 2, 1...
0 K 12
ChatGPT #15 ChatGPT
#1 pero lo es lo que queremos en menéame? Menos visitantes con más gasto por cabeza?
Joder, todo mal siempre…
2 K 37
#16 Jodere
#1 Que no vaya nadie, seguramente.
0 K 10
makinavaja #19 makinavaja
#1 Estos han estudiado gestión de empresas en el mismo sitio que los fabricantes de automóviles.... xD xD xD xD
0 K 12
sat #2 sat
Gran idea. Lo que siempre explicaron los economistas más entendidos con la ley de la oferta y la demanda.
4 K 58
#9 Eukherio
Que suban, que suban. En España ya he visto hotelitos de mierda que cuestan 10 euros menos al día que un 4 estrellas. Después lloran porque no les va ni Dios.

No sé si será culpa de los criptobros y de las redes sociales, pero a los que se llenan la boca cada día con las leyes de la oferta y la demanda todavía no les deben haber explicado lo de los bienes sustitutivos. Los restaurantes se cagaron por la pata abajo cuando vieron que a los turistas ahora les daba por ir al super y cenar bocata, y a los de los hoteles seguro que se le salen los ojos de las órbitas cuando descubran que los turistas del futuro igual cambian de hábitos para librarse de las clavadas de una semana de habitación de hotel.
1 K 26
#3 mcfgdbbn3
Antes muertos que sencillos bajar los precios.
2 K 22
Fj_Bs #4 Fj_Bs
:-D :-D :hug: :wall: :wall: el economista que no sabe de ECONOMIA :-D :-D
1 K 19
#12 VFR
Esto solo puede significar que han conseguido cargarse a su competencia, el alquiler vacacional.
1 K 13
#14 vGeeSiz
Entiendo que tienen un nicho de clientes que van a pagar casi lo que sea, si no...
0 K 10
CharlesBrowson #8 CharlesBrowson
Al menos tambien hara pensar ¿de verdad te merecce la pena ir a X ?
0 K 8
#10 sliana
tipico negocio en el que se fija el beneficio y ya se le sacara de la piel al cliente. y si no llega se pide paguita.
0 K 7
LostWords #11 LostWords
Les funcionará esta temporada pero la siguiente le pasará como a los restaurantes de Mayorca: que incluso los turistas del norte de Europa los evitan por los altos precios
1 K -4
#13 Abril_2025 *
#11 "Ll", por favor, te da tiempo a editar.
2 K 21
LostWords #20 LostWords
#13 Menuda cag***da, lo siento, estaba tonto a la hora de escribir y ahora no puedo editar.
0 K 6
#18 Jodere
#11 Vaya hostia al diccionario le has metido, Mallorca con Y en vez de con LL. xD
0 K 10

menéame