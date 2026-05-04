edición general
7 meneos
21 clics

Los hoteles de Barcelona suben los precios por la visita del Papa: hasta un 80% más caros

Los hoteles de Barcelona han subido hasta un 80% el precio de las habitaciones coincidiendo con la visita del Papa en junio. Comprobando los precios de reservas en decenas de establecimientos se ve que todos ellos los han incrementado de forma significativa. En algunos casos, esto se ha traducido en aumentos de más de 200 euros por noche.

| etiquetas: iglesia católica , papa , turismo , barcelona , precios , hoteles
6 1 0 K 79 actualidad
11 comentarios
6 1 0 K 79 actualidad
#2 surco
Pues no deja de ser gracioso que no haya un dios que pague un hotel para ver al Papa
3 K 59
#11 El_dinero_no_es_de_nadie *
#2 Eso es porque no miran antes en Trivago :-D
0 K 13
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Muy cristiano eso de aprovecharse del peregrino. xD

Y no lo digo en broma, es una tradición que se remonta por lo menos a Constantino (y seguro que como todas las tradiciones cristianas, es copia de una pagana) xD xD xD
2 K 40
Thornton #1 Thornton
¡M'encanta! Los empresarios aprovechándose de la fe de los creyentes.
1 K 37
Cuñado #4 Cuñado
#1 Ya les pagamos los demás el resto de la fiesta ¬¬
1 K 29
Stathamdepueblo #8 Stathamdepueblo
#1 la multiplicación de los beneficios y los presupuestos, va a ser milagro y todo
0 K 17
Pacofrutos #9 Pacofrutos *
No me extrañaría que hubiera gente en el aeropuerto con una pancarta que diría vete con Totus Tuus....
0 K 15
#10 Toponotomalasuerte
#9 mientras no lleve la de "dejad que los niños se acerquen a mí" no hay problema. :troll:
0 K 10
DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
Los hoteles de lujo son los que registran las mayores subidas. El Grand Hyatt se encarece un 79% respecto a una semana normal, y el Majestic un 62%, por ejemplo.


Así lo quiere Jesús seguro...
0 K 9
Nube_Gris #6 Nube_Gris
Mateo 21:12-13

"Entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en él; volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: Escrito está: Mi casa, casa de oración será llamada; mas vosotros cueva de ladrones la habéis hecho."

La única religión que conoce el ser humano y la única verdadera es el capitalismo.
0 K 9
#7 To_lo_loco
Espero que pidan el DNI/NIE/Pasaporte del acompañante…
0 K 7

menéame