Los hoteles de Barcelona suben los precios por la visita del Papa: hasta un 80% más caros

Los hoteles de Barcelona han subido hasta un 80% el precio de las habitaciones coincidiendo con la visita del Papa en junio. Comprobando los precios de reservas en decenas de establecimientos se ve que todos ellos los han incrementado de forma significativa. En algunos casos, esto se ha traducido en aumentos de más de 200 euros por noche.
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Y no lo digo en broma, es una tradición que se remonta por lo menos a Constantino (y seguro que como todas las tradiciones cristianas, es copia de una pagana)
Así lo quiere Jesús seguro...
"Entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en él; volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: Escrito está: Mi casa, casa de oración será llamada; mas vosotros cueva de ladrones la habéis hecho."
La única religión que conoce el ser humano y la única verdadera es el capitalismo.