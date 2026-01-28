edición general
8 meneos
72 clics
Horas atrapados en la A-6: "Había coches con niños, hacía frío y había que elegir entre la calefacción y la gasolina"

Horas atrapados en la A-6: "Había coches con niños, hacía frío y había que elegir entre la calefacción y la gasolina"

Los atrapados en el acceso a Madrid por la A-6 lamentan la falta de avisos previos y el retraso de los equipos quitanieve y de la Guardia Civil: "Nos tenían que haber avisado ayer de no coger el coche".

| etiquetas: a6 , a-6 , atrapados , nevada , temporal
6 2 0 K 104 actualidad
45 comentarios
6 2 0 K 104 actualidad
Comentarios destacados:            
#3 Leon_Bocanegra
Nos tenían que haber avisado ayer de no coger el coche"

A ver si los que protestan cada vez que se emite una alerta, van tomando nota de esto
12 K 148
sotillo #13 sotillo
#3 No les pusieron un video en YouTube explicando
0 K 11
taSanás #19 taSanás
#13 si no lo explica pocoyó
0 K 8
taSanás #15 taSanás
#3 a la gente le encanta poner la responsabilidad en otros…
4 K 45
#16 Leon_Bocanegra
#15 si, a algunos les encanta poner la responsabilidad en quien la tiene.
0 K 10
taSanás #17 taSanás *
#16 claro, claro, claro…la culpa siempre es de otro, no del que lleva oyendo que vienen olas de frío y coge el coche sin mirar la previsión.

Cada vez la población es más infantil, porque les reímos las infantilidadas
3 K 37
#21 Leon_Bocanegra
#17 perdón, culpa mía por pensar que la responsabilidad de avisar en casos como este es de los que tienen que avisar en casos como este.
En que estaría yo pensando?
1 K 21
taSanás #23 taSanás *
#21 PRIMERO hay una responsabilidad propia de mirar la previsión del tiempo cuando vas a coger el coche cuando llevan avisándote de ola de frío una semana.

Lo dicho, cada vez más infantiles, que otros nos resuelvan todo.
4 K 45
#26 Leon_Bocanegra
#23 que si hombre, que ya te he dicho que es culpa mía por poner la responsabilidad de avisar en los que tienen la responsabilidad de avisar.
0 K 10
OZYMANDIAS #42 OZYMANDIAS
#21 avisarse se aviso. Ayer en la A6 en todos los carteles luminosos avisaban de nevada para hoy y recomendaban planificar el viaje con antelación.
1 K 19
Gry #27 Gry
#3 Hace una semana estaban protestando los camioneros porque no les dejaban circular :hug:
0 K 17
#31 Leon_Bocanegra
#27 si, y no hace mucho había por aquí uno quejándose de que "le secuestran el móvil" para emitir alertas
1 K 17
#36 guillersk
#3 avía aviso de Aemet, si no lo ve no es problema de aemet
0 K 11
Graffin #2 Graffin
"Había que elegir entre la calefacción o gasolina", claro, porque pegar fuego a los niños para calentarse no es una opción, no?
11 K 130
#5 exeware
#2 es menos combustible mejor adultos
1 K 19
Un_señor_de_Cuenca #10 Un_señor_de_Cuenca
#5 Lo mejor, la gente con grasa abdominal.
1 K 26
skaworld #20 skaworld
#10 ¡Soy un solete!
0 K 12
ContinuumST #35 ContinuumST
#20 Y entonces el Sacamantecas te mira con ojos vidriosos... xD xD
1 K 25
#39 Leon_Bocanegra
#35 no sé si los sacamantecas dan miedo... O risa  media
0 K 10
ContinuumST #43 ContinuumST
#39 Manuel Blanco Romasanta no opina lo mismo. :-P
0 K 13
vilgeits #7 vilgeits
#2 No seas bruto. Los niños hay que guardarlos con vida por si se acaba la comida.
3 K 36
johel #14 johel
#2 Dale fuego a un hombre y tendra calor un dia, prendele fuego y tendra calor el resto de su vida.
#7 Con el temporal no hace falta, con dejarlos fuera ya estaria.
1 K 19
Pacman #32 Pacman
#7 si les quemas ya tienes calor y comida. Win, win
1 K 24
#9 Kuipersea
#2 los niños queman mucho pero arden mal
2 K 24
skaworld #24 skaworld
#2 #9 #11

Todo son risas y jolgorrio ji ji ja ja pero luego bien que os enfadais  media
4 K 55
Graffin #25 Graffin
#24 Para no enfadarse, le pidieron que los hiciese al punto más y calcinó hasta los huesos.
1 K 21
skaworld #28 skaworld
#25 Un buen padre no deja que los niños pasen frio
1 K 21
#40 Leon_Bocanegra
#28 joder, me has recordado al chiste de Eric Clapton y la papela de heroína.

En que se diferencia un niño de 8 años de una papela de heroína?
En que Eric Clapton nunca dejaría que la papela se caiga al suelo.
1 K 22
#29 Leon_Bocanegra
#24 ya me está entrando hambre.  media
1 K 22
skaworld #34 skaworld
#29 El niño esta un poco pasao, pero culpa del padre que le dio demasiada leña
0 K 12
Dakaira #38 Dakaira
#24 joder, fuiste más valiente que yo :->

No me atreví!!!
1 K 28
skaworld #41 skaworld
#38 Unos quemamos karma otros queman pos lo que les sale de los huevos
1 K 28
sotillo #11 sotillo
#2 Con lo bien que calienta el litio de los móviles
0 K 11
#4 exeware
Si hace temporal siempre deposito lo mas lleno posible.
2 K 24
#33 mstk
imagenes.20minutos.es/files/image_990_auto/uploads/imagenes/2026/01/28
Esta foto es curiosa. Luego salen los camioneros quejándose de que no les dejan circular con nieve.
1 K 18
kumo #6 kumo
Pero si en la cartelería de Madrid siempre te pone "Mañana previsión luvia. Utilice el transporte público" antes de un día de climatología adversa.

Y de hecho hoy había camiones, no sé si quitanieves y/o con sal en algunos puntos.
1 K 18
Graffin #30 Graffin
#6 Había quitanieves preparados por todo madrid
0 K 9
pedrobotero #22 pedrobotero
Claaaaaaro, para que ver las previsiones meteorológicas...
1 K 17
#1 pandasucks
Los coches electricos lo tenían más fácil :troll:
0 K 10
Xuanin71 #8 Xuanin71 *
#1 yo duermo en mi coche eléctrico con la calefacción encendida toda la noche y funciona de maravilla.
Le pongo la nevera eléctrica y lo dejo encendido dos o tres días sin problema.
Con l batería al 50 tienes para más de 24 horas, creo que para 48



Edit
Modo IA
Con la batería al 50% y la calefacción encendida, un Tesla Model Y Standard Range (que incluye bomba de calor de alta eficiencia) puede funcionar aproximadamente entre 20 y 30 horas de forma continua en modo "Camp".
4 K 52
taSanás #12 taSanás
#8 la calefacción es de bomba de calor, espero
1 K 14
Xuanin71 #44 Xuanin71
#12 #8 si
0 K 6
#18 pandasucks
#8 Si que está jodido el problema de la vivienda.
1 K 16
#37 guillersk
#8 73 horas me calcula para un diesel :troll:
1 K 17
Xuanin71 #45 Xuanin71
#37 si lo mantienes encendido en el interior del garaje, mientras duermes . Es más eficiente. :troll:
0 K 6

menéame