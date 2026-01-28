Horas atrapados en la A-6: "Había coches con niños, hacía frío y había que elegir entre la calefacción y la gasolina"

Los atrapados en el acceso a Madrid por la A-6 lamentan la falta de avisos previos y el retraso de los equipos quitanieve y de la Guardia Civil: "Nos tenían que haber avisado ayer de no coger el coche".
A ver si los que protestan cada vez que se emite una alerta, van tomando nota de esto
Cada vez la población es más infantil, porque les reímos las infantilidadas
En que estaría yo pensando?
Lo dicho, cada vez más infantiles, que otros nos resuelvan todo.
#7 Con el temporal no hace falta, con dejarlos fuera ya estaria.
Todo son risas y jolgorrio ji ji ja ja pero luego bien que os enfadais
En que se diferencia un niño de 8 años de una papela de heroína?
En que Eric Clapton nunca dejaría que la papela se caiga al suelo.
No me atreví!!!
Esta foto es curiosa. Luego salen los camioneros quejándose de que no les dejan circular con nieve.
Y de hecho hoy había camiones, no sé si quitanieves y/o con sal en algunos puntos.
Le pongo la nevera eléctrica y lo dejo encendido dos o tres días sin problema.
Con l batería al 50 tienes para más de 24 horas, creo que para 48
Edit
Modo IA
Con la batería al 50% y la calefacción encendida, un Tesla Model Y Standard Range (que incluye bomba de calor de alta eficiencia) puede funcionar aproximadamente entre 20 y 30 horas de forma continua en modo "Camp".