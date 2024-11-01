Una hora y veintipico hablando de trenes con Óscar Puente | Héctor de Miguel  

El ministro de Transporte y Movilidad Sostenible ha vuelto a su programa favorito para hablar de trenes y nada más. Héctor de Miguel ha repasado con él la actualidad ferroviaria de toda España, como si un viaje en tren por toda la península se tratara, incluida Portugal. Adivinad con qué provincia ha empezado la entrevista...
El ministro que ha hecho retroceder 30 años al ferrocarril español. Volver a los atrasos y las cancelaciones
Me gusta de la entrevista que sabe hablar de ello, lo normal es que nos digan que un ministro no está para problemas menores, que eso lo llevan sus curris.
Que cansinismo ,la virgen!
- El plasma de Eme Punto Rajoy
- Y esta joyita de la Mato y el ébola:
Simplemente es una gran entrevista, ya lo sé..
Y acabó con lo de viajar de pie. Él estuvo así toda la entrevista. No lo parece porque es bajito, pero no tenía silla
No, venga, ahora en serio, el nuevo ferrocarril para Soto de Real, porque tener que llevar a Koldo y Ábalos en furgón, es un desperdicio de recursos