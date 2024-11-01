edición general
Una hora y veintipico hablando de trenes con Óscar Puente | Héctor de Miguel

Una hora y veintipico hablando de trenes con Óscar Puente | Héctor de Miguel  

El ministro de Transporte y Movilidad Sostenible ha vuelto a su programa favorito para hablar de trenes y nada más. Héctor de Miguel ha repasado con él la actualidad ferroviaria de toda España, como si un viaje en tren por toda la península se tratara, incluida Portugal. Adivinad con qué provincia ha empezado la entrevista...

etiquetas: óscar puente , trenes , ministro , transportes , héctor de miguel
flyingclown
Muy bueno. ¿Hay algún otro ministro o ex-ministro pueda hablar una hora de los suyo con datos y sin apuntes?
Prusianodelsur
#1 Muy bueno. En León estamos encantados con el. Ayer se confirmó que nos va a joder toda la linea de vía estrecha para siempre

www.leonoticias.com/leon/puente-dice-devolver-feve-centro-leon-era-202

El ministro que ha hecho retroceder 30 años al ferrocarril español. Volver a los atrasos y las cancelaciones
flyingclown
#3 Si te interesa mucho puedes ver la parte de la entrevista donde lo explica y da su opinión, que no digo que sea la buena, no entiendo de trenes y no conozco León.
Me gusta de la entrevista que sabe hablar de ello, lo normal es que nos digan que un ministro no está para problemas menores, que eso lo llevan sus curris.
Leon_Bocanegra
#3 vaya, ya sospechaba yo está mañana cuando te he leído soltar gilipolleces que eras el amigo maragato con la enésima cuenta.
Que cansinismo ,la virgen!
MiguelDeUnamano
#1 Por ejemplo, Montoro. Seguro que podría hablar mucho de lo suyo. A ver si lo hace delante de un juez.
camvalf
#5 No has leído que la UCO dice que no hay nada que rascar, dudo que se ese hable delante de un juez, a no ser que sea una festuqui organizado por el partido, en mucho tiempo. Y si lo venos hablar sera para ver como le dicen que el caso esta prescrito.
ewok
#13 ¿Fuentes? Está judicializado ya, otra cosa es que la UCO no colabore ni aporte nada, pero por suerte parece que no depende solo de la UCO.
Milmariposas
#1 Si hablamos de comparecencias en rueda de prensa o de entrevistas (bochornosamente vergonzosas), siempre recordaré dos momentos estelares:

- El plasma de Eme Punto Rajoy
- Y esta joyita de la Mato y el ébola:

www.youtube.com/watch?v=_O8lZzezbTQ
javierchiclana
Aprende Aimar :troll:
ChatGPT
#9 ah, que estaban de chiste? Ok
ChatGPT
Cuando las entrevistas son de los buenos a los buenos, no son masajes.
Simplemente es una gran entrevista, ya lo sé.. xD
NireeN
#7 esto es comedia, no periodismo.
MoñecoTeDrapo
Salamanca :-P
ElenaCoures1
¿Empezó con las celebraciones por las mejoras en Extremadura? :troll:
Y acabó con lo de viajar de pie. Él estuvo así toda la entrevista. No lo parece porque es bajito, pero no tenía silla

No, venga, ahora en serio, el nuevo ferrocarril para Soto de Real, porque tener que llevar a Koldo y Ábalos en furgón, es un desperdicio de recursos
