Una hora de peleas brutales en la NHL

Las peleas que se producen en la NHL se permiten siempre y cuando sigan unas normas. Los jugadores pueden golpearse a puñetazos con una mano mientras se agarran de la camiseta con la otra. Ambos deben soltar sus sticks y quitarse los guantes. La pelea se detendrá inmediatamente en el momento en el que estos pierdan el equilibrio y caigan al suelo. Que otros compañeros se involucren está totalmente prohibido, así como golpear a los árbitros. Tampoco pueden darse con ningún objeto como el casco o los propios palos.

Pertinax #1 Pertinax *
Por daros ideas para la cena. Y aprovecho para citar un clásico friki:
youtu.be/IUbn5ss8j9c?si=-SrLvoN7hvpcSqBt
3 K 49
Feindesland #3 Feindesland
#1 genial, simplemente

xD xD
1 K 37
io1976 #4 io1976
#1 No le hace sombra a este, te voy a dar gabela broder.
youtu.be/w9iQKBoFON4?si=gC66dY0XGG2fPOHv
2 K 38
Connect #9 Connect
#1 El Castañazo. Te me has adelantado. Gran película de Paul Newman y grandes los dos hermanos de la peli!
1 K 30
Pertinax #10 Pertinax
#9 A ver, tampoco nos flipemos. xD
0 K 19
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
Muy edificante todo...
1 K 32
frg #5 frg
#0 Me pide registro para ver el vídeo.
0 K 10
Pertinax #6 Pertinax *
#5 Tú eres un flipao de la vida. Ya conocemos la campaña que tenéis contra Youtube con esa excusa chorras. Negativiza a placer, pero no marees.
Y feliz año. :hug:
1 K 9
frg #7 frg *
#6 No, me pide registro para confirmar mi edad. Adjunto pantallazo.

Llamarme "flipao" es ofensivo.  media
0 K 10
Pertinax #8 Pertinax *
#7 Pues pide que te quiten el filtro parental. :troll:
0 K 19

