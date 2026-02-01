edición general
Un hombre se sube al techo de un avión en el aeropuerto de Valencia y retrasa dos horas un vuelo

La Guardia Civil consiguió convencer al hombre de que bajara y lo trasladaron a un centro hospitalario por el estado psíquico en el que se encontraba.

Gry
Esto... ¿Hay video de como se subió ahí arriba? No parece nada fácil, los aviones no tienen muchos sitios donde agarrar o apoyarse. :-O
Andreham
#1 Y tiene que haber un cojón de gente en pista trabajando para no darse cuenta de que alguien se está subiendo por fuera a un avión.

Es una cagada de seguridad inmensa, sobretodo con lo estrictos que son para otras cosas.
LaInsistencia
#2 Y que propones que hagan, descabalgarlo tirándole una maleta? Una vez una persona se ha subido al ala de un avión, si alguien sube a por el ya son dos personas sobre el ala: doble de riesgo de daño a mecanismos y sensores, y complicas una situación que ya de entrada no es sencilla.
Andreham
#4 Complicado veo si quiera que pueda acercarse a una posición desde la que pueda escalar al ala de un avión.

Si era un pasajero de los que tienen que entrar al avión en medio de pista suele haber al menos 2 o 3 trabajadores controlando que vayas por una escalera u otra y un azafato en la propia puerta del avión; complicado que le dejen siquiera acercarse a cualquier sitio por el que pueda subir.

Supongo que el propio aeropuerto investigará qué ha pasado y para los mortales nos quedará la anécdota, pero estaría bien saber cómo leches se les ha colado.
Pacofrutos
#1 El mal que está haciendo Tom Cruise con la saga de Misión imposible...  media
capitan__nemo
¿Bajo que substancias iba puesto?
Albarkas
En otros tiempos lo hubieran bajado a pedradas
toshiro
Yo estaba en el aeropuerto de Manises en ese momento y ni me he enterado
#9 luzer *
joder, para uno que se quiere volver a Marruecos que le abran la puerta hombre. Lo malo es que se estaba equivocando de vuelo.

Un día antes de que sucediera todo, este hombre fue visto dentro del aeropuerto, lugar en el que pidió información a una empleada de una compañía aérea sobre los vuelos a Marruecos.
www.marca.com/tiramillas/sucesos/2026/02/01/individuo-sube-techo-avion
