·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7322
clics
Estos son los 15 españoles que aparecen en la trama de los archivos de Epstein
4836
clics
Los archivos de Epstein revelan nuevas fotos del príncipe Andrés: de rodillas en el suelo junto a una mujer tumbada
3031
clics
Así es como tu gato te manipula
3059
clics
El director de ‘Melania’ Brett Ratner fotografiado en el sofá con Jeffrey Epstein y una mujer
2829
clics
Vivian Wilson recuerda las visitas a la isla que hacía de niña con su padre, Elon Musk, tras la publicación de los archivos de Epstein: «...tan oscuro por la noche». (Eng)
más votadas
488
La mujer expulsada de un mitin por insultar a Pedro Sánchez es una concejal del PP
367
Muere el cómico Fernando Esteso a los 80 años
280
Mazón subió hasta los 66.000 euros el límite de renta para acceder a las VPO de Alicante que ganaron cargos del PP
349
Archivos Epstein: testigo del Cártel de Sinaloa vincula a Trump con fiestas sexuales en su campo de golf
365
Fiscal estadounidense sobre los archivos de Epstein: «Contenían pornografía infantil, muertes, lesiones y maltrato físico» [EN]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
10
meneos
77
clics
Un hombre se sube al techo de un avión en el aeropuerto de Valencia y retrasa dos horas un vuelo
La Guardia Civil consiguió convencer al hombre de que bajara y lo trasladaron a un centro hospitalario por el estado psíquico en el que se encontraba.
|
etiquetas
:
aeropuerto
,
valencia
,
hombre
,
encima
,
avion
8
2
0
K
103
actualidad
10 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
2
0
K
103
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Gry
Esto... ¿Hay video de como se subió ahí arriba? No parece nada fácil, los aviones no tienen muchos sitios donde agarrar o apoyarse.
2
K
41
#2
Andreham
#1
Y tiene que haber un cojón de gente en pista trabajando para no darse cuenta de que alguien se está subiendo por fuera a un avión.
Es una cagada de seguridad inmensa, sobretodo con lo estrictos que son para otras cosas.
3
K
40
#4
LaInsistencia
#2
Y que propones que hagan, descabalgarlo tirándole una maleta? Una vez una persona se ha subido al ala de un avión, si alguien sube a por el ya son dos personas sobre el ala: doble de riesgo de daño a mecanismos y sensores, y complicas una situación que ya de entrada no es sencilla.
0
K
7
#6
Andreham
#4
Complicado veo si quiera que pueda acercarse a una posición desde la que pueda escalar al ala de un avión.
Si era un pasajero de los que tienen que entrar al avión en medio de pista suele haber al menos 2 o 3 trabajadores controlando que vayas por una escalera u otra y un azafato en la propia puerta del avión; complicado que le dejen siquiera acercarse a cualquier sitio por el que pueda subir.
Supongo que el propio aeropuerto investigará qué ha pasado y para los mortales nos quedará la anécdota, pero estaría bien saber cómo leches se les ha colado.
0
K
7
#3
Pacofrutos
#1
El mal que está haciendo Tom Cruise con la saga de Misión imposible...
1
K
23
#8
Connect
#1
Aqui lo tienes:
x.com/flynewsmagazine/status/2018022435191156967
2
K
44
#5
capitan__nemo
¿Bajo que substancias iba puesto?
0
K
11
#10
Albarkas
En otros tiempos lo hubieran bajado a pedradas
0
K
11
#7
toshiro
Yo estaba en el aeropuerto de Manises en ese momento y ni me he enterado
0
K
10
#9
luzer
*
joder, para uno que se quiere volver a Marruecos que le abran la puerta hombre. Lo malo es que se estaba equivocando de vuelo.
Un día antes de que sucediera todo, este hombre fue visto dentro del aeropuerto, lugar en el que pidió información a una empleada de una compañía aérea sobre los vuelos a Marruecos.
www.marca.com/tiramillas/sucesos/2026/02/01/individuo-sube-techo-avion
0
K
7
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Es una cagada de seguridad inmensa, sobretodo con lo estrictos que son para otras cosas.
Si era un pasajero de los que tienen que entrar al avión en medio de pista suele haber al menos 2 o 3 trabajadores controlando que vayas por una escalera u otra y un azafato en la propia puerta del avión; complicado que le dejen siquiera acercarse a cualquier sitio por el que pueda subir.
Supongo que el propio aeropuerto investigará qué ha pasado y para los mortales nos quedará la anécdota, pero estaría bien saber cómo leches se les ha colado.
Un día antes de que sucediera todo, este hombre fue visto dentro del aeropuerto, lugar en el que pidió información a una empleada de una compañía aérea sobre los vuelos a Marruecos.
www.marca.com/tiramillas/sucesos/2026/02/01/individuo-sube-techo-avion