edición general
3 meneos
14 clics
Un hombre estaba buscando gusanos para pescar cerca de su casa en Suecia y descubrió un tesoro medieval con 20.000 monedas de plata

Un hombre estaba buscando gusanos para pescar cerca de su casa en Suecia y descubrió un tesoro medieval con 20.000 monedas de plata

Un vecino de Estocolmo salió hace unas semanas a buscar lombrices para pescar cerca de su casa de verano. Mientras cavaba se topó con algo más duro de lo normal.

| etiquetas: pescador , suecia , tesoro medieval , 20000 monedas
3 0 0 K 50 cultura
1 comentarios
3 0 0 K 50 cultura
calde #1 calde
Pues joder, creo que sale ganando aunque se haya quedado sin comer siluro...
0 K 11

menéame