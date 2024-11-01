edición general
Un hombre que abusó sexualmente de la hermana menor de su pareja en Mallorca evita la cárcel tras pagar 50.000 euros

Un hombre acusado de abusar sexualmente de la hermana menor de su pareja —que entonces tenía 14 años— en Mallorca, ha conseguido una rebaja de la pena de diez años y ha evitado entrar en la cárcel tras pagar 50.000 euros de indemnización y reconocer los hechos.

Gry #5 Gry
En un barco con su hermana y su padre a bordo. Chillar está infravalorado, ese tipo debería haber sufrido un accidente enredándose con el ancla antes de llegar a puerto.
1
Gandark_S1rk #1 Gandark_S1rk
eso no es justicia.
si pagar es el castigo... ¿es un castigo de verdad para los ricos?
1
Atusateelpelo #3 Atusateelpelo *
#2 Para la menor y su familia asi es.

"La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma tenía previsto celebrar el juicio contra el procesado la mañana de este martes, pero las partes han alcanzado un acuerdo de conformidad antes de que comenzara."

CC #1
CC #1
#7 lordban
#3 La menor es menor y la familia le habrá ablandado la cabeza, que son la gente en quienes confía. Incluso si caemos en la tontería de pensar que la justicia no es punitiva sino reinsertiva pagar 50K€ no te reinserta, todo lo contrario, le pone precio reglado a violar y lo normaliza. Crímenes de este calibre no deberían poder cerrarse fuera del juicio.
0
Atusateelpelo #9 Atusateelpelo
#7 La menor tenia 14 años en 2017 asi que ya no es menor y es ella quien le ha puesto precio al abuso sexual.

Nos gustara mas o menos (mas bien menos) pero esa es la realidad del caso.
0
Esku #4 Esku
#1 No.
0
TipejoGuti #11 TipejoGuti *
No te quejes de los jueces, quéjate de quienes hacen las leyes que los jueces aplican.
0
Graffin #2 Graffin
Así que el precio por violar a una menor de 14 años en España es de 50k.
0
#6 El_dinero_no_es_de_nadie
#2 No, porque no se ha celebrado el juicio al haber un acuerdo de conformidad entre las partes.
Lee la noticia
0
#8 El_dinero_no_es_de_nadie
Sensacionalista, no ha conseguido una rebaja de la pena de diez años ya que no había sido condenado a nada.

No se ha celebrado juicio por haber llegado a un acuerdo de conformidad entre las partes.
0
hazardum #10 hazardum
El problema de este tipo de delitos, es que es difícil ver la gravedad real de los mismos, en la noticia pone que fueron tocamientos y besos, quizá por eso han llegado a un acuerdo económico, pero también que la chica ha tenido que tener atención psicológica por trastornos, los cuales pueden ser graves, temporales o no.

La hijoputez de alguien, puede joder a otra persona de por vida. Los abusadores, violadores, etc, me dan una repulsión tremenda, son un cancer para la sociedad.
0

