Un hombre que abusó sexualmente de la hermana menor de su pareja en Mallorca evita la cárcel tras pagar 50.000 euros

Un hombre acusado de abusar sexualmente de la hermana menor de su pareja —que entonces tenía 14 años— en Mallorca, ha conseguido una rebaja de la pena de diez años y ha evitado entrar en la cárcel tras pagar 50.000 euros de indemnización y reconocer los hechos.
| etiquetas: mallorca , abuso sexual , acuerdo , indemnización
si pagar es el castigo... ¿es un castigo de verdad para los ricos?
"La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma tenía previsto celebrar el juicio contra el procesado la mañana de este martes, pero las partes han alcanzado un acuerdo de conformidad antes de que comenzara."
CC #1
Nos gustara mas o menos (mas bien menos) pero esa es la realidad del caso.
No se ha celebrado juicio por haber llegado a un acuerdo de conformidad entre las partes.
La hijoputez de alguien, puede joder a otra persona de por vida. Los abusadores, violadores, etc, me dan una repulsión tremenda, son un cancer para la sociedad.