Los hogares españoles deberán invertir unos 30.000 millones para rehabilitar sus viviendas antes de 2030

30.000 millones de euros. Es la inversión que se estima que van a tener que realizar los hogares españoles para rehabilitar sus viviendas antes de 2030, según se desprende de las cifras del futuro Plan Nacional de Renovación de Edificios que prepara el Gobierno. El Ministerio de Vivienda saca este viernes a consulta pública su nuevo Plan Nacional de Renovación de Edificios, que abarcará hasta 2030 y se incorporará al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). El documento persigue reducir el consumo energético residencial en un 25%

| etiquetas: pniec , pnre , rehabilitación , vivienda , consumo
8 comentarios
bronco1890 #3 bronco1890
Poco me parece, cambiar una caldera de gas por una aerotermia debe andar por los 10.000, cambiar las ventanas por doble acristalamiento unos 3.000 y ya si hablamos de reformas para mejorar el aislamiento del edificio y eliminar puentes térmicos otros 15.000 por lo menos si son viviendas viejas.
Na, somos ricos y vamos como un cohete.
DaniTC #4 DaniTC *
#3 aerotermia también es usar splits, qué son más baratos. Sin embargo, 3000€ por unas ventanas me parece hasta barato.

Mis padres pasaron a clasificación energética A en una casa de 40 años y no eliminaron todos los puentes térmicos. Pagan de luz y calefacción al año 50€.
Elektr0 #2 Elektr0
Como si todo el mundo tuviera dinero para los caprichos de los políticos.
Al político de turno le viene la idea feliz de que todos deben dedicar X miles de euros a hacer en sus viviendas lo que se le antoje y el resto a gastar porque deben creer que todos en España pueden dedicar X miles de euros como si nada. Los ciudadanos no ganan lo que un político y no pueden gastar a lo loco porque a ellos se les antoje.
#8 SpeakerBR
#2 A mí me sangran cada vez que reposto, a uno que tiene chalet le subvencionan el coche eléctrico y las placas solares y el "combustible" le sale gratis.
oceanon3d #1 oceanon3d
Me preguntó cómo será en Canarias ... aquí la medida de temperatura es muy estable cada año.
Fran_Ramos #5 Fran_Ramos
Mejor nuestros impuestos a armamento y corrupción...
#6 Ganpalo
jjjejej a pagar que ya pagáis poco.
#7 Ganpalo
jjjejej a pagar que ya pagáis poco.
