Los hogares españoles deberán invertir unos 30.000 millones para rehabilitar sus viviendas antes de 2030

30.000 millones de euros. Es la inversión que se estima que van a tener que realizar los hogares españoles para rehabilitar sus viviendas antes de 2030, según se desprende de las cifras del futuro Plan Nacional de Renovación de Edificios que prepara el Gobierno. El Ministerio de Vivienda saca este viernes a consulta pública su nuevo Plan Nacional de Renovación de Edificios, que abarcará hasta 2030 y se incorporará al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). El documento persigue reducir el consumo energético residencial en un 25%