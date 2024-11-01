Los hogares españoles deberán invertir unos 30.000 millones para rehabilitar sus viviendas antes de 2030

30.000 millones de euros. Es la inversión que se estima que van a tener que realizar los hogares españoles para rehabilitar sus viviendas antes de 2030, según se desprende de las cifras del futuro Plan Nacional de Renovación de Edificios que prepara el Gobierno. El Ministerio de Vivienda saca este viernes a consulta pública su nuevo Plan Nacional de Renovación de Edificios, que abarcará hasta 2030 y se incorporará al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). El documento persigue reducir el consumo energético residencial en un 25%
| etiquetas: pniec , pnre , rehabilitación , vivienda , consumo
Na, somos ricos y vamos como un cohete.
Mis padres pasaron a clasificación energética A en una casa de 40 años y no eliminaron todos los puentes térmicos. Pagan de luz y calefacción al año 50€.
Al político de turno le viene la idea feliz de que todos deben dedicar X miles de euros a hacer en sus viviendas lo que se le antoje y el resto a gastar porque deben creer que todos en España pueden dedicar X miles de euros como si nada. Los ciudadanos no ganan lo que un político y no pueden gastar a lo loco porque a ellos se les antoje.