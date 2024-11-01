El historiador José Miguel Villarroya ve lo que dice la derecha de Pedro Sánchez y explica por qué 'tiene mucha suerte'

"Tiene mucha suerte porque delante tiene la nada", afirmado Villarroya. "La nada. ¿Quién es la nada?", le ha preguntado Jesús Cintora. "Hombre, pues la oposición. Por eso ponen a Aznar porque como mínimo, aunque repita los argumentos... Aznar al lado de Feijóo, es algo más que Feijóo". "Es curioso que la derecha española, tanto la una como la otra, que van tan de patriotas se alíen con los 'anglos', que son los que más han fastidiado a España a lo largo de su historia"
| etiquetas: villarroya , derecha , pp , oposición
Pero al menos expone las perspectivas desde un plano realista.