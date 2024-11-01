edición general
El historiador José Miguel Villarroya ve lo que dice la derecha de Pedro Sánchez y explica por qué 'tiene mucha suerte'

"Tiene mucha suerte porque delante tiene la nada", afirmado Villarroya. "La nada. ¿Quién es la nada?", le ha preguntado Jesús Cintora. "Hombre, pues la oposición. Por eso ponen a Aznar porque como mínimo, aunque repita los argumentos... Aznar al lado de Feijóo, es algo más que Feijóo". "Es curioso que la derecha española, tanto la una como la otra, que van tan de patriotas se alíen con los 'anglos', que son los que más han fastidiado a España a lo largo de su historia"

Deviance #2 Deviance
Villarroya habla con criterio, aunque a veces no se este de acuerdo con el.
Pero al menos expone las perspectivas desde un plano realista.
eltxoa #1 eltxoa
No es tan raro si recuerdas que los criollos que iniciaron las independencias de los territorios de ultramar servían también a los anglos. Parece que hay patrón, no?
