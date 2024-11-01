·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7700
clics
Cuando las sentencias se escriben antes del juicio
9308
clics
Esta galería te muestra las verdaderas caras del fascismo
3560
clics
Sergio Gutiérrez, especialista en el sector inmobiliario: “Se acabó alquilar habitaciones en 2026”
2791
clics
Xabier Fortes se encara con Javier Negre a cuenta del supuesto "enchufe" de su hijo en TV3
3084
clics
Max Blumenthal borra la sonrisa del rostro de un cargo oficial estadounidense en el Show de Piers Morgan (inglés)
más votadas
743
La UCO admite que no ha investigado al novio de Ayuso, pero culpa a la lentitud en la Justicia
528
Cuando las sentencias se escriben antes del juicio
503
La Comisión Europea admite que España sufre bloqueos excesivos de Internet por orden de LaLiga y Telefónica
599
Cuando Marchena absolvió a un colega de profesión por revelar la hoja de antecedentes penales de un enemigo
403
La saturación de la sanidad pública no es un error: es un modelo que beneficia a la privada
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
118
clics
Hipotecarse en solitario: la tendencia que crece en España y obliga a los bancos a aplicar la 'tasa single'
El porcentaje de personas que adopta esta decisión ha aumentado hasta 7,5 puntos en solo tres años, según los datos recopilados por el comparador y asesor hipotecario iAhorro.
|
etiquetas
:
bancos
,
hipotecas
,
intereses
6
2
2
K
50
actualidad
16 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
2
2
K
50
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
jonolulu
"el perfil del soltero o soltera que solicita una hipoteca en España es el de una persona con una media de edad de 38,21 años y un salario neto mensual de unos 3.060 euros, con trabajo indefinido y una antigüedad laboral de 7,43 años. Además cuenta con unos ahorros de casi 87.000 euros y el precio que paga por la vivienda supera por poco los 234.000 euros."
Parece que están definiendo al perfil del pequeño especulador. Se hace difícil de creer que alguien con 8 años de antigüedad y cobrando 3000 pavos no se haya metido ya en la compra de una propiedad previa
2
K
37
#2
ChatGPT
#1
lo que puede gustar en menéame ver Fantasmas
2
K
23
#4
jdmf
#1
Hijos de papa que no han pegado chapa en su vida y les acaban de enchufar en la empresa de sus familias
0
K
11
#5
daniMate
#1
o de alguien con un buen trabajo, que también los hay.
Obviamente no son la mayoría de las personas.
Los ahorros pueden venir de la venta de un piso anterior, un divorcio, herencia. O que lleva años sin salir de bares
2
K
28
#15
jonolulu
#5
#6
#11
#12
Evidentemente la casuística es ilimitada, pero hablamos de un perfil. Y ya digo que con 8 años de antigüedad y 3000€ de sueldo es raro no tener ya una hipoteca
0
K
12
#6
ezcuen
#1
digamos que estoy de acuerdo contigo pero también conozco un caso cercano y no es especulación, es para uso personal. Y la situación es clara: la familia no le ayudó más que dejándole un techo (no tenía más recursos), así que ahorró hasta tener la certeza y seguridad de poder meterse en hipoteca. Y clava el perfil que mencionan.
0
K
9
#7
salchipapa77
#1
Pequeño especulador
Menéame en su estado puro.
3
K
37
#13
UsuarioDuro
#7
Pequeño especulador y facha, desde luego.
1
K
20
#8
Kuruñes3.0
#1
Trabaja algo anda, y comerás huevos.
2
K
27
#11
Tecar
#1
Funcionarios de carrera con un perfil alto, ingenierías, jefes de proyecto en multinacionales etc.
Muchas veces en estos puestos al principio toca viajar o estar en destinos provisionales y cuando se asientan se deciden.
1
K
18
#12
Grahml
*
#1
Precisamente yo me hipotequé por primera vez (soltero) con 6 años de edad menos de lo que marca esa media,
El piso me costó 150.000 euros y ya tenía más de la mitad ahorrado.
Recuerdo que me costó horrores confirmar la hipoteca con el banco.
Ahora, lo pagué rápidamente, para hipotecarme otra vez, esta vez ya casado.
La verdad, no veo tan descabellado que con 38 años -sin pareja, viviendo y trabajando en España-, estés comprando tu primera vivienda.
Los bancos quieren minimizar riesgos…
» ver todo el comentario
1
K
31
#14
UnoYDos
*
#1
EDIT: perdon lo entendí mal.
0
K
7
#9
kastanedowski
" obliga" suena a que no tienen opciones, payasos
1
K
19
#16
Pitchford
Hace décadas casi ningún joven se compraba una casa para él sólo. O vivir con los padres o compartir piso hasta casarse o arrejuntarse y comprar. Así que ahora se necesitan muchas más viviendas.
0
K
16
#10
cosmonauta
Bonito publirreportaje
0
K
13
#3
jdmf
- Sr. Director, hemos detectado que hay más ciudadanos con capacidad de pagar una hipoteca, Solos!.
- ¿Y esa es una buena noticia Martínez?
- Bueno, podemos decir que ha aumentado el poder adquisitivo, de ahorro y pago en al menos un 7,5 puntos más.
- O sea, que se le puede exprimir más a la gente, bien, bien muy bien, nos aprovechamos, pondremos "La tasa Single".
¿Con qué excusa Sr. Director?
- Ése es su trabajo Martínez, y rápido que me voy al Caribe mañana mismo.
0
K
11
Ver toda la conversación (
16
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Parece que están definiendo al perfil del pequeño especulador. Se hace difícil de creer que alguien con 8 años de antigüedad y cobrando 3000 pavos no se haya metido ya en la compra de una propiedad previa
Obviamente no son la mayoría de las personas.
Los ahorros pueden venir de la venta de un piso anterior, un divorcio, herencia. O que lleva años sin salir de bares
Menéame en su estado puro.
Muchas veces en estos puestos al principio toca viajar o estar en destinos provisionales y cuando se asientan se deciden.
El piso me costó 150.000 euros y ya tenía más de la mitad ahorrado.
Recuerdo que me costó horrores confirmar la hipoteca con el banco.
Ahora, lo pagué rápidamente, para hipotecarme otra vez, esta vez ya casado.
La verdad, no veo tan descabellado que con 38 años -sin pareja, viviendo y trabajando en España-, estés comprando tu primera vivienda.
Los bancos quieren minimizar riesgos… » ver todo el comentario
- ¿Y esa es una buena noticia Martínez?
- Bueno, podemos decir que ha aumentado el poder adquisitivo, de ahorro y pago en al menos un 7,5 puntos más.
- O sea, que se le puede exprimir más a la gente, bien, bien muy bien, nos aprovechamos, pondremos "La tasa Single".
¿Con qué excusa Sr. Director?
- Ése es su trabajo Martínez, y rápido que me voy al Caribe mañana mismo.