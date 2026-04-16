Los hijos del rey Constantino de Grecia obtienen un apellido y la ciudadanía griega que suponen la extinción de la dinastía

En total, son 10 miembros de la dinastía, con el príncipe Pablo, actual jefe de la Casa, a la cabeza, quienes pueden presumir con orgullo de su nacionalidad griega, de un apellido nuevo (De Gres), de sus pasaportes y de todos los derechos y obligaciones que comporta ser hijos de la República Helénica. Antes, los miembros de la dinastía han vivido en una situación verdaderamente excepcional, con pasaportes daneses concedidos por el Reino que les reconoce su estatus principesco. Prácticamente se extingue la dinastía real de Grecia.
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van a tener un apellido, De Gres, que de forma errónea en medios internacionales se traduce como De Grecia, cuando realmente en la grafía griega se trata de un patronímico, inventado en este caso, que no significa absolutamente nada.
El Ντε Γκρες que tendrán ahora por apellido es la transliteración al griego del francés "De Grèce", o sea "De Grecia". De hecho la propia casa real usa la forma "De Grèce" al transliterar al alfabeto latino.
www.greekroyalfamily.gr/en/press-releases/128-announcement-23-12-2024.
sin embargo, más allá de la satisfacción y tranquilidad personal que haber ganado esta batalla supone para Pablo y sus hermanos, con este desenlace se puede decir que prácticamente se extingue la dinastía real de Grecia, de la que hoy, en puridad, ya sólo queda la mencionada reina Ana María, quien no ha solicitado esa ciudadanía. Porque los demás han tenido que pasar por el aro con la renuncia expresa a sus títulos y a cualquier reclamación futura al trono, como exige la ley nacional griega
La propia reina Sofía de España lo explicó con contundencia:… » ver todo el comentario