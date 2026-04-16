Los hijos del rey Constantino de Grecia obtienen un apellido y la ciudadanía griega que suponen la extinción de la dinastía

En total, son 10 miembros de la dinastía, con el príncipe Pablo, actual jefe de la Casa, a la cabeza, quienes pueden presumir con orgullo de su nacionalidad griega, de un apellido nuevo (De Gres), de sus pasaportes y de todos los derechos y obligaciones que comporta ser hijos de la República Helénica. Antes, los miembros de la dinastía han vivido en una situación verdaderamente excepcional, con pasaportes daneses concedidos por el Reino que les reconoce su estatus principesco. Prácticamente se extingue la dinastía real de Grecia.