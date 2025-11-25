«Mi hijo no puede desconectar»: las señales que alertan sobre la dependencia digital infantil

«Cuando le quito el móvil, se enfada, grita y dice que le arruino la vida». Este tipo de frases son cada vez más frecuentes en los hogares españoles. Los ratos que antes se destinaban a jugar se han convertido, para muchos niños y adolescentes, en horas conectados a internet y una necesidad digital constante. La dependencia digital infantil preocupa a padres, educadores y profesionales de la salud mental, que alertan de la obligatoriedad de ponerle freno para el correcto desarrollo de la personalidad de los niños.