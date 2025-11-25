«Mi hijo no puede desconectar»: las señales que alertan sobre la dependencia digital infantil

«Cuando le quito el móvil, se enfada, grita y dice que le arruino la vida». Este tipo de frases son cada vez más frecuentes en los hogares españoles. Los ratos que antes se destinaban a jugar se han convertido, para muchos niños y adolescentes, en horas conectados a internet y una necesidad digital constante. La dependencia digital infantil preocupa a padres, educadores y profesionales de la salud mental, que alertan de la obligatoriedad de ponerle freno para el correcto desarrollo de la personalidad de los niños.
Lo de siempre, la tecnología es una herramienta y no algo bueno o malo por si misma.
La pérdida de enfoque y concentración en tareas cotidianas, la pérdida de paciencia, la ralentización de habilidades motoras... son reales en los pequeños que pasan tiempo con tecnología. Está empíricamente demostrado.
Un niño que se educa con jueguitos, pasando dedos por pantallas y chorradas así, cuando tenga que
Pero los hay que se interesan y tratan de ver cosas que le aporten.
No dejarles una pantalla a un niño hasta por ejemplo los 16, hace que cuando por fin la pillen, caigan en trampas y no sepan usar esa tecnología adecuadamente. Llega una edad que no le puedes decir que no. Y si no tiene idea de lo que se cuecen en ese mundo, caen como moscas en muchas trampas
Esto lo mismo
Es controlar, no es lo mismo usar un móvil para ver YouTube que para poner el culo en Instagram