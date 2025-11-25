edición general
«Mi hijo no puede desconectar»: las señales que alertan sobre la dependencia digital infantil

«Cuando le quito el móvil, se enfada, grita y dice que le arruino la vida». Este tipo de frases son cada vez más frecuentes en los hogares españoles. Los ratos que antes se destinaban a jugar se han convertido, para muchos niños y adolescentes, en horas conectados a internet y una necesidad digital constante. La dependencia digital infantil preocupa a padres, educadores y profesionales de la salud mental, que alertan de la obligatoriedad de ponerle freno para el correcto desarrollo de la personalidad de los niños.

bronco1890 #4 bronco1890
No es lo mismo usar una tablet para dibujar o el móvil para leer que pasarse el día en Tiktok y redes sociales. No se trata de prohibir si no de educar y fomentar hábitos saludables.
Lo de siempre, la tecnología es una herramienta y no algo bueno o malo por si misma.
Supercinexin #7 Supercinexin
#4 Los riesgos y los perjuicios superan ampliamente a los beneficios, cuando hablamos de uso de la tecnología en menores de edad y en gente en proceso de educación en general.

La pérdida de enfoque y concentración en tareas cotidianas, la pérdida de paciencia, la ralentización de habilidades motoras... son reales en los pequeños que pasan tiempo con tecnología. Está empíricamente demostrado.

Un niño que se educa con jueguitos, pasando dedos por pantallas y chorradas así, cuando tenga que…   » ver todo el comentario
Connect #11 Connect
Depende de los niños. Los hay que lo aprovechan para aprender. La mayoría como los adultos, para pasar el rato.
Pero los hay que se interesan y tratan de ver cosas que le aporten.
No dejarles una pantalla a un niño hasta por ejemplo los 16, hace que cuando por fin la pillen, caigan en trampas y no sepan usar esa tecnología adecuadamente. Llega una edad que no le puedes decir que no. Y si no tiene idea de lo que se cuecen en ese mundo, caen como moscas en muchas trampas
Ainhoa_96 #8 Ainhoa_96
¿Sólo los niños? Yo conozco a algunos adultos iguales.
MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo
Los dedos son muy importantes, no solo para los niños... :-P
Destrozo #3 Destrozo
Bueno los adultos tampoco es que podamos/queramos desconectar
sotillo #10 sotillo
#6 Tubo y rombos
sotillo #1 sotillo
Nazis, estamos criando nazis y tiranos
Don_Pixote #5 Don_Pixote
#1 yo seguramente alguna vez me comportaba igual cuando me apagaban la tele de tubo con la mega drive y todavía no me ha dado por hacer un genocidio
Gadfly #6 Gadfly
#5 si, lo mismito es, claro
Don_Pixote #9 Don_Pixote
#6 pues la tecnología que había
Esto lo mismo

Es controlar, no es lo mismo usar un móvil para ver YouTube que para poner el culo en Instagram
