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El hijo de una fallecida por las negligencias de la Junta en los cribados, Carmen Ríos, responde al bulo de Juanma Moreno de que “no tenemos muertes constatadas”: “Juanma, mi madre ha sido una”

El hijo de una fallecida por las negligencias de la Junta en los cribados, Carmen Ríos, responde al bulo de Juanma Moreno de que “no tenemos muertes constatadas”: “Juanma, mi madre ha sido una”

“Carmen Ríos Soler, de 59 años. La Línea de la Concepción. Se nota un bulto en el pecho, se hace una mamografía [en el SAS] y los resultados le dicen que no, que está todo bien. Al paso de los meses, ella sigue notando que el bulto es más grande y lo ve preocupante. Por tanto, vuelve a tener que insistir ella misma que le vuelvan a hacer otra prueba porque no es normal. Y cuando le vuelven a hacer una nueva prueba, efectivamente, es lo que todos están pensando: le detectan cáncer. Un cáncer ya irreversible”.

| etiquetas: hijo , fallecida , junta , andalucía , cáncer , bulo , juanma , moreno , muerte , cáncer
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15 comentarios
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Comentarios destacados:      
#2 eipoc
Deberíamos dejar de hacerles el juego y pasar a la acción. Esta gente sabe lo que hace y sus consecuencias y aún así sigue haciéndolo. No es ignorancia ni es estupidez, es intencionado y salvo que los paremos nos van a matar lo que sea necesario para llenar los bolsillos ellos y de quien les promete un cargo al salir de la política.
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ewok #4 ewok
#2 Ya ves. Mayoría morena.
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BM75 #10 BM75
#2 Deberíamos dejar de hacerles el juego y pasar a la acción

Como por ejemplo, ¿no votarles? Pues espérate al resultado de la elecciones :'(
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Mangione #3 Mangione
Noy hay suficientes agujeros en la tierra para que el gusano de Juanma se esconda si eso le pasa a mi madre...
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SpanishJedi #8 SpanishJedi
#3 Tu nick te va al pelo. Pero sin duda, es lo que estaba pensando. No saben estas jodidas ratas la suerte que tienen de que no esté muriendo la gente equivocada por sus negligencias.
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Asimismov #1 Asimismov *
Los peperos mienten sin reparos.
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obmultimedia #12 obmultimedia
#1 y como ha sido silenciado todo por lo del Hantavirus no vaya a ser que bajen mas en las encuestas, Moreno Bonilla debe de dormir muy bien teniendo a la prensa de su lado.
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#6 surco
Pues si es así y Juanma tiene vergüenza ( que no tiene) debería pedir perdón públicamente....claro que ya tal
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Nylo #7 Nylo
Quizá estoy yo confundido con los cribados. ¿Estos no son pruebas que se le hace a la gente que NO tiene síntomas pero que está en un rango de edad donde puede darse? ¿Y el caso no se basaba en tardanza a la hora de citar y tardanza en comunicar resultados? No parece el caso de la tal Carmen Ríos Soler. El suyo es una negligencia médica convencional. Detecta el problema, se hace la mamografía, nadie dice que tarde, y le dan los resultados, tampoco parece que tarde, pero los resultados son erróneos. Para cuando vuelve a hacerse una segunda prueba ya sí es tarde.
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#14 Tensk
#11 Gracias, capitán obvious.

Lo que yo he dicho es que, así de memoria, lo que me parece que sucedía con lo de los cribados es que no se estaban avisando a aquellos que requerían una segunda revisión en casos dudosos.

Esta fue directamente un "no tienes nada", no un dudoso.

¿Sigue siendo un fallo de cribado/detección? Sí, y tanto, pero no es del mismo patrón que los otros.
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#5 Tensk
A ver, que este caso es una auténtica cagada lamentable parece obvio si lo relatado es cierto. Indiscutible.

Ahora, una consulta ¿lo de los fallos en los cribados no era precisamente al contrario? Es decir ¿no era con casos que eran dudosos/positivos?
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BM75 #11 BM75
#5 Un falso positivo no tiene mucha trascendencia para el paciente. Simplemente se descartaría en futuras visitas. No habría este revuelto por ello.
En cambio, falsos negativos implican infradiagnóstico, que puede suponer muerte.
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#13 IsraelEstadoGenocida
#5 lo que pasaba era que casos dudosos se quedaban sin revisar y, como, se dice que si no te dicen nada es que va todo bien, te quedas tranquila.
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#15 Tensk
#13 Eso es, pero a esta por lo visto no es que no le dijesen nada, sino que le dijeron que todo estaba bien. No es exactamente el mismo patrón.

Aunque evidentemente sigue siendo una cagada enorme.
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Nube_Gris #9 Nube_Gris
Las papeletas del PP deberían de llevar la leyenda "Úsese con cuidado: votar al PP puede resultar en caso de muerte SR" (sin responsables).
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menéame