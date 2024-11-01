El hijo de una fallecida por las negligencias de la Junta en los cribados, Carmen Ríos, responde al bulo de Juanma Moreno de que “no tenemos muertes constatadas”: “Juanma, mi madre ha sido una”

“Carmen Ríos Soler, de 59 años. La Línea de la Concepción. Se nota un bulto en el pecho, se hace una mamografía [en el SAS] y los resultados le dicen que no, que está todo bien. Al paso de los meses, ella sigue notando que el bulto es más grande y lo ve preocupante. Por tanto, vuelve a tener que insistir ella misma que le vuelvan a hacer otra prueba porque no es normal. Y cuando le vuelven a hacer una nueva prueba, efectivamente, es lo que todos están pensando: le detectan cáncer. Un cáncer ya irreversible”.
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Como por ejemplo, ¿no votarles? Pues espérate al resultado de la elecciones
Lo que yo he dicho es que, así de memoria, lo que me parece que sucedía con lo de los cribados es que no se estaban avisando a aquellos que requerían una segunda revisión en casos dudosos.
Esta fue directamente un "no tienes nada", no un dudoso.
¿Sigue siendo un fallo de cribado/detección? Sí, y tanto, pero no es del mismo patrón que los otros.
Ahora, una consulta ¿lo de los fallos en los cribados no era precisamente al contrario? Es decir ¿no era con casos que eran dudosos/positivos?
En cambio, falsos negativos implican infradiagnóstico, que puede suponer muerte.
Aunque evidentemente sigue siendo una cagada enorme.