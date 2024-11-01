El hijo de una fallecida por las negligencias de la Junta en los cribados, Carmen Ríos, responde al bulo de Juanma Moreno de que “no tenemos muertes constatadas”: “Juanma, mi madre ha sido una”

“Carmen Ríos Soler, de 59 años. La Línea de la Concepción. Se nota un bulto en el pecho, se hace una mamografía [en el SAS] y los resultados le dicen que no, que está todo bien. Al paso de los meses, ella sigue notando que el bulto es más grande y lo ve preocupante. Por tanto, vuelve a tener que insistir ella misma que le vuelvan a hacer otra prueba porque no es normal. Y cuando le vuelven a hacer una nueva prueba, efectivamente, es lo que todos están pensando: le detectan cáncer. Un cáncer ya irreversible”.