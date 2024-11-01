La herramienta IA OpenClaw borra la bandeja de entrada del director de AI Alignment de Meta a pesar de las repetidas órdenes de detenerla [EN]

El ejecutivo tuvo que apagar manualmente la IA para impedir que el bot siguiera borrando datos (...) Como muchos otros entusiastas, Yue tenía una configuración con un Mac Mini y OpenClaw ejecutándose en él para diversas tareas. Mientras Claw archivaba correos electrónicos antiguos de algunas cuentas, ella también le pidió que «revisara también esta bandeja de entrada y le sugiriera qué archivar o eliminar, sin tomar ninguna medida hasta que yo se lo indicara» (sic; énfasis nuestro). Claw comenzó a borrar toda la bandeja de entrada.