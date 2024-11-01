edición general
La herramienta IA OpenClaw borra la bandeja de entrada del director de AI Alignment de Meta a pesar de las repetidas órdenes de detenerla [EN]

El ejecutivo tuvo que apagar manualmente la IA para impedir que el bot siguiera borrando datos (...) Como muchos otros entusiastas, Yue tenía una configuración con un Mac Mini y OpenClaw ejecutándose en él para diversas tareas. Mientras Claw archivaba correos electrónicos antiguos de algunas cuentas, ella también le pidió que «revisara también esta bandeja de entrada y le sugiriera qué archivar o eliminar, sin tomar ninguna medida hasta que yo se lo indicara» (sic; énfasis nuestro). Claw comenzó a borrar toda la bandeja de entrada.

cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
Ja, ja, ja....JA JA JA JA Claw ¡TIRA DEL CABLE! ¡TIRA DEL CABLE!
Torrezzno #4 Torrezzno
Quien lo iba a saber? Ya veo a la gente dandole acceso de root y que sea imposible de hacerle sigterm
Pablosky #1 Pablosky
Al final pudo salvar parte de su correo, apagando todos los procesos de la IA en el Mac xD
Pablosky #2 Pablosky
#1 mencionan una cosa interesante en el artículo, tú le puedes decir al principio “ni de coña hagas esto”, pero si se le acaba el contexto y tiene que resumir lo que lleva de momento para que pueda seguir trabajando… pues lo mismo no entra en el resumen esa instrucción inicial.

Vamos, que además de alucinar es como si tuvieran demencia senil. Cada día más útiles.
TikisMikiss #7 TikisMikiss *
#2 Esas instrucciones tienen que ir externas para que sean comprobables siempre de forma adicional. No pueden depender únicamente del contexto inicial que puede ser resumido.
Mangione #9 Mangione *
#2 Y, la casualidad, que es precisamente una de las cosas que comentaba aquí: www.meneame.net/story/amazon-enfrenta-caida-13-horas-aws-tras-cambios-
Pero es que además da igual que las órdenes estén en la ventana de contexto porque, igualmente, el modelo puede saltárselo a la torera ya que cada vez que el modelo predice autoregresivamente hay una posibilidad nada desdeñable de que el modelo infiera algo completamente contrario a la…   » ver todo el comentario
#10 XXguiriXX
#2 Y no van mejorando. Me pasó ayer con ChatGPT. Le paso un imagen y le pido que extraiga el texto. Sólo extrae un par de oraciones. Le digo que falta texto por extraer, se disculpa, y vuelve a sacarme el mismo resultado :shit: Por suerte hay muchas alternativas.
#5 Troll_hunter
Ojo que estos experos inversores y hombres de negocios, lo están apostando todo a esto. Capitalismo poético.
#6 Sacapuntas
¡Vaya! Al final la inteligencia artificial también puede fallar como la inteligencia natural de su antigua secretaria. :troll:
Robus #8 Robus
#6 Pero si hubiese fallado la secretaria él podría enfadarse, pegarle la bronca y despedirla... ahora debe asumir que es culpa suya.

Creo que el puesto de secretaria está salvado, al menos de secretaria de jefes gordos.
