El ejecutivo tuvo que apagar manualmente la IA para impedir que el bot siguiera borrando datos (...) Como muchos otros entusiastas, Yue tenía una configuración con un Mac Mini y OpenClaw ejecutándose en él para diversas tareas. Mientras Claw archivaba correos electrónicos antiguos de algunas cuentas, ella también le pidió que «revisara también esta bandeja de entrada y le sugiriera qué archivar o eliminar, sin tomar ninguna medida hasta que yo se lo indicara» (sic; énfasis nuestro). Claw comenzó a borrar toda la bandeja de entrada.
Vamos, que además de alucinar es como si tuvieran demencia senil. Cada día más útiles.
Pero es que además da igual que las órdenes estén en la ventana de contexto porque, igualmente, el modelo puede saltárselo a la torera ya que cada vez que el modelo predice autoregresivamente hay una posibilidad nada desdeñable de que el modelo infiera algo completamente contrario a la… » ver todo el comentario
Creo que el puesto de secretaria está salvado, al menos de secretaria de jefes gordos.