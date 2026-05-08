Herido grave un joven británico tras precipitarse de un hotel en Sant Antoni (Ibiza)

Un joven británico de 24 años se encuentra grave ingresado en la UCI del hospital Can Misses de Ibiza tras precipitarse en la noche del jueves al viernes desde un establecimiento hotelero Blau Park, en la localidad de Sant Antoni, según ha informado la Guardia Civil. El joven ha sufrido politraumatismos y se encuentra estable dentro de la gravedad, ha explicado el Servei de Salut autonómic. Las primeras hipótesis apuntan a una caída accidental, según un testigo que ha prestado declaración a los agentes que investigan el suceso, ocurrido