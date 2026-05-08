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Herido grave un joven británico tras precipitarse de un hotel en Sant Antoni (Ibiza)

Herido grave un joven británico tras precipitarse de un hotel en Sant Antoni (Ibiza)

Un joven británico de 24 años se encuentra grave ingresado en la UCI del hospital Can Misses de Ibiza tras precipitarse en la noche del jueves al viernes desde un establecimiento hotelero Blau Park, en la localidad de Sant Antoni, según ha informado la Guardia Civil. El joven ha sufrido politraumatismos y se encuentra estable dentro de la gravedad, ha explicado el Servei de Salut autonómic. Las primeras hipótesis apuntan a una caída accidental, según un testigo que ha prestado declaración a los agentes que investigan el suceso, ocurrido

| etiquetas: ibiza , joven , britanico , grave.caida , accidental , hotel
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19 comentarios
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Comentarios destacados:      
ur_quan_master #4 ur_quan_master
"Estable dentro de la gravedad"
Eso es que ha llegado al suelo.
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Apotropeo #13 Apotropeo
#4 Ha aumentado la entropía
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josde #6 josde
#2 Ya ha empezado la operación balconing.
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Moderdonia #8 Moderdonia *
#6 esta primavera se lleva el estampado en El Corte Inglés.
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#1 Mustela
¿Tan pronto?
5 K 59
Stathamdepueblo #2 Stathamdepueblo
#1 el cambio climático conlleva un adelantamiento de los hechos propios del verano
3 K 50
Moderdonia #5 Moderdonia *
Otra demostración del calentamiento global... en mayo. Que se recupere.

#2 se nota que ambos estamos concienciados con el calentamiento global y la commedia.

— ¿Es aquí el curso para aprender costumbres inglesas?
— Por ese balcón.
4 K 59
Stathamdepueblo #9 Stathamdepueblo
#5 pues nada más  media
6 K 80
javibaz #3 javibaz
#1 estamos en mayo, la liga empezó hace ya un tiempo.
1 K 23
YeahYa #10 YeahYa
#1 x.com/Botquebota/status/2052716554882629919

Ya ha recibido su merecido reconocimiento por parte de la Federació Balear de Balconing
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pitercio #17 pitercio *
#1 "Es el primer turista precipitado desde el inicio de la temporada". Ahí queda dicho, como de pasada.
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Nylo #18 Nylo
#17 Debería tener doble premio, ya que se ha precipitado en precipitarse.
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pitercio #19 pitercio
#18 trofeo campanu.
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Extratenestre #7 Extratenestre
Seguro que le habrá empujado el propio perro Sánchez, para desviar la atención sobre blablablablabla
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alpoza #12 alpoza
Parece que ya lo han actualizado: www.balcon.ing/
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woody_alien #16 woody_alien
#12 Empiezan flojito ... Royaume Uni un point.
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Nylo #14 Nylo
Un joven británico de 24 años se encuentra grave ingresado en la UCI del hospital Can Misses de Ibiza

Vale que tienen cierta propensión, pero tanto como para crear una Unidad de Caídos Ingleses...
1 K 21
#11 luckyy
La selección natural galopa contra el viento y los anglosajónes son la punta de lanza
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vilgeits #15 vilgeits
Empieza la temporada, se admiten apuestas!!
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menéame