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Herido grave un hombre que se ha lanzado desde un segundo piso durante una discusión con su expareja en Manresa
Un hombre se lanzó al vacío desde la ventana de un segundo piso este martes por la noche en Manresa tras, supuestamente, discutirse con su expareja.
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#1
YeahYa
Me ha asombrado que un hombre se lance por la ventana en una discusión de pareja y la policía investigue si hay violencia machista.
No digo que no se deba investigar, ¿pero es eso lo que se debe transmitir a los medios? El hombre tiene una familia también, se ha lanzado por la ventana, y no hay info de que agrediera a su pareja...
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#2
cosmonauta
*
#1
La policía puede tener diferente información.
De hecho, es todo especulación. Habla de que no se descarta. Quizás tampoco se descarta que fuese pintor o piloto pero al periodista no le parece importante
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#3
mariKarmo
#1
coméntale a la policía si eso. Seguro que saben explicarte por qué
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#5
taSanás
#3
por las formaciones en perspectiva de género?
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#6
mariKarmo
#5
no soy policia
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#10
YeahYa
*
#3
Estoy seguro de que puede haber alguna razón, pero no la exponen, y si no se puede exponer es mejor no decir nada. Porque es generar ruido y especulaciones sin un marco claro. De momento se sabe que ha habido una discusión, que el hombre se ha lanzado por la ventana, y que le investigan a él por posible violencia machista. La historia no cuadra explicada así, y si no cuadra es mejor no hacer todo público hasta que sí se pueda exponer la información.
Tenemeos a miles de imbéciles intentando negar la violencia machista y dar la información así no ayuda en nada.
2
K
41
#4
Kantinero
*
#1
Si se lanza él por la ventana , la culpa es de él, si se lanza ella la culpa también es de él, un clásico de nuestros tiempos.
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K
50
#7
taSanás
#4
yo diría más. A nivel preliminar y en las noticias, Si es él, se ha lanzado. Si es ella, la han tirado.
4
K
46
#8
mariKarmo
*
#4
mujer asesinada por su pareja/ex pareja. Un clásico de nuestro tiempo.
No se te ocurra buscar cuántas van ya este año. Es bastante triste y deprimente.
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K
24
#11
Kantinero
#8
Eso no quita que en este caso particular, que es la noticia que nos ocupa, es él quién se lanza.
0
K
11
#13
Nylo
*
#1
y la policía investigue si hay violencia machista.
Técnicamente lo que dice la noticia es que "no descartan" que haya un trasfondo de violencia machista. Lo cual es bastante típico ante la pregunta habitual de cualquier periodista.
- ¿Se trata de un caso de violencia machista?
- De momento no podemos descartar ninguna hipótesis.
0
K
10
#14
asgard_gainsborough
#1
¿Te asombraría si los géneros de la noticia se intercambiaran?
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#9
TipejoGuti
Mis respetos a un tipo que en lugar de matar a su pareja, se tira por la ventana.
A ver si cunde el ejemplo.
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K
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#12
Eukherio
*
#9
Sin saber las circunstancias es difícil saber si no era simplemente una manera de hacerle daño. Hace años me contaron el caso de uno que se suicidó y llamó antes a la ex para decirle que era todo culpa suya.
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No digo que no se deba investigar, ¿pero es eso lo que se debe transmitir a los medios? El hombre tiene una familia también, se ha lanzado por la ventana, y no hay info de que agrediera a su pareja...
De hecho, es todo especulación. Habla de que no se descarta. Quizás tampoco se descarta que fuese pintor o piloto pero al periodista no le parece importante
Tenemeos a miles de imbéciles intentando negar la violencia machista y dar la información así no ayuda en nada.
No se te ocurra buscar cuántas van ya este año. Es bastante triste y deprimente.
Técnicamente lo que dice la noticia es que "no descartan" que haya un trasfondo de violencia machista. Lo cual es bastante típico ante la pregunta habitual de cualquier periodista.
- ¿Se trata de un caso de violencia machista?
- De momento no podemos descartar ninguna hipótesis.
A ver si cunde el ejemplo.