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Herida una mujer septuagenaria en Tomiño (Pontevedra) tras ser atacada por una decena de perros

Una mujer de 72 años de edad ha resultado herida grave tras ser atacada por un grupo de al menos una decena de perros, en la parroquia de Está, en el municipio pontevedrés de Tomiño. Según ha informado la Policía Local tomiñesa, la víctima quedó semiinconsciente a causa de las mordeduras de los canes y fue rápidamente auxiliada por un vecino, el primero en llegar a la zona, que consiguió apartar a los animales y evitar que el ataque fuera aún más grave.

| etiquetas: tomiño , mujer , herida , ataque , decena , perros
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6 comentarios
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ur_quan_master #1 ur_quan_master
"Mientras, la Policía Local está realizando gestiones para tratar de identificar al dueño"

Seguro que en un pueblo nadie sabe de quien son esos perros. :roll:
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celyo #3 celyo *
#1 hay gente que no es que tenga 1 perro, tiene varios, que a veces usan para caza o para dejarlos en cualquier finca para vigilar, así que no es tan fácil de saber cuantos perros tiene la gente.

Y luego la gente que en vez de sacar al perro, simplemente dejan la puerta abierta para que circule alegremente.
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kastanedowski #2 kastanedowski
Luego envenenan a los animales y ellos no tienen la culpa... la noticia seria saber quien los alimentaba y los dejo libres
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Sawyer76 #4 Sawyer76
El dueño debería tener condena de cárcel cada vez que hay un ataque así.
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devilinside #5 devilinside
Fijo que ha sido un ataque de lobos, no de perros (modo cazador on)
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Macnulti_reencarnado #6 Macnulti_reencarnado
Pues venga, cazadores, a cazar perros.
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