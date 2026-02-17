De las Heras (Vox) habla en el Parlament Balear de «tarados mentales» para referirse a la izquierda

La diputada de Vox Patricia de las Heras ha caldeado el ambiente en el Parlament al utilizar el término «tarados mentales» refiriéndose a la izquierda. En concreto la diputada hablaba de «los partidos de ultraizquierda» en una pregunta al Govern sobre el debate en torno al fútbol en los patios escolares, si bien también ha incluido en sus críticas otras cuestiones como la educación sexual en las aulas. «No permita que estos tarados mentales decidan sobre nuestros hijos», concluía en una intervención dirigida al conseller