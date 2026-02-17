De las Heras (Vox) habla en el Parlament Balear de «tarados mentales» para referirse a la izquierda

La diputada de Vox Patricia de las Heras ha caldeado el ambiente en el Parlament al utilizar el término «tarados mentales» refiriéndose a la izquierda. En concreto la diputada hablaba de «los partidos de ultraizquierda» en una pregunta al Govern sobre el debate en torno al fútbol en los patios escolares, si bien también ha incluido en sus críticas otras cuestiones como la educación sexual en las aulas. «No permita que estos tarados mentales decidan sobre nuestros hijos», concluía en una intervención dirigida al conseller
Animalicos...
fanatismo del mas peligroso.....
Cuando la derecha suena mas sensata que estos personajes, ponte a temblar
Pero vamos, esta el nivel politico para montar una fiesta, por los dos lados....
Y esos tienen representación oficial y dan clase en las aulas.
Vuelve a tu secta que es hora de rezar
Miedito me dais
¿En la izquierda?
Mas de uno hay, sí. Tarados hay en todas partes. Aunque no es la norma.
En cambio curritos que votan en contra de sus intereses hay muchísimos mas que votantes de derecha ricos.
Mira si hay. Millones.
Abruma, la verdad.