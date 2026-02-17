edición general
De las Heras (Vox) habla en el Parlament Balear de «tarados mentales» para referirse a la izquierda

La diputada de Vox Patricia de las Heras ha caldeado el ambiente en el Parlament al utilizar el término «tarados mentales» refiriéndose a la izquierda. En concreto la diputada hablaba de «los partidos de ultraizquierda» en una pregunta al Govern sobre el debate en torno al fútbol en los patios escolares, si bien también ha incluido en sus críticas otras cuestiones como la educación sexual en las aulas. «No permita que estos tarados mentales decidan sobre nuestros hijos», concluía en una intervención dirigida al conseller

SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
El partido de los hijos de puta no defrauda.
7 K 81
Nómada_sedentario #6 Nómada_sedentario
La ultraderecha, como siempre, proyectando.
Animalicos...
3 K 40
#2 Toponotomalasuerte
Votar a esta gente, se diga lo que se diga, o es de gente que se la pela lo que vota y vive en su mundo o de subnormales profundos.
3 K 37
alfre2 #4 alfre2
#2 son rebaño, sin duda. Y muy orgullosos de serlo! Además, luego se ofenden y lloran mucho cuando se les devuelve el golpe, como hace todo niño malcriado.
1 K 20
millanin #15 millanin
Luego dicen que si la superioridad moral de la izquierda.
3 K 37
#17 Nastar
#15 eso es lo mas peligroso, creen que "dios esta de su lado" ellos son los buenos y quienes discrepen son infieles, digo fachas y hay que acabar con ellos ...
fanatismo del mas peligroso.....

Cuando la derecha suena mas sensata que estos personajes, ponte a temblar
1 K 14
#18 fremen11
#15 He conocido vigas de acero con más superioridad moral que cualquiera de estas alimañas.....
2 K 27
millanin #20 millanin
#18 Es que una viga de acero incluso defectuosa tiene mas moralidad que toda la derecha.
1 K 15
#16 Pivorexico *
#14 lo que yo decía ,gracias por confirmarlo .
1 K 22
#11 UNX
Nada de educación sexual a los niños, por favor, no sea que cacen más pederastas.
1 K 20
#13 Meinhard
Simplemente expongo tus contradicciones o falsedades.
0 K 15
Yonny #21 Yonny
#10 No te da pereza lo del y tú más? me parece muy infantiloide.
0 K 10
Macnulti_reencarnado #5 Macnulti_reencarnado
Eso lo oí por primera vez en este panfleto.
0 K 8
#1 Nastar
La verdad es la verdad la diga agamenon o su porquero, y en la "izquierda?" Hay mas de un tarado/tarada

Pero vamos, esta el nivel politico para montar una fiesta, por los dos lados....
7 K 2
Andreham #7 Andreham
#1 Más tarados hay entre gente que justifica asesinar a otros porque creen en el dios erróneo o que no ve problemas en que los suyos roben, mientan y maten porque luego van a misa y se consagran.

Y esos tienen representación oficial y dan clase en las aulas.
4 K 47
#10 Nastar
#7 porque entre los del otro lado ni matan, ni roban, no mienten

Vuelve a tu secta que es hora de rezar
4 K 5
#8 Meinhard
#1 Yo si te creo. Viniendo de un conocedor de la materia como tú.
2 K 40
#9 Nastar
#8 ademas de insultarme estas revisando mis comentarios apra etiquetarme?
2 K 8
#12 Pivorexico
#1 Menuda mania de proyectar tenéis los psicópatas .
3 K 39
#14 Nastar
#12 de primero de goebbels, deshumanizar al adversario, pero los nazis son los otros

Miedito me dais
2 K 8
#19 mstk
#1 Como estarán las cabezas para pensar que quienes se preocupan por el prójimo son unos "tarados mentales".
1 K 17
EldelaPepi #22 EldelaPepi
#1
¿En la izquierda?
Mas de uno hay, sí. Tarados hay en todas partes. Aunque no es la norma.
En cambio curritos que votan en contra de sus intereses hay muchísimos mas que votantes de derecha ricos.
Mira si hay. Millones.
Abruma, la verdad.
0 K 8

