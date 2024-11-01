“He conseguido dos chicas pero necesito más”: cómo reclutaba Julio Iglesias a las empleadas domésticas

Entre los requisitos para trabajar en la limpieza o la cocina en la villa de Punta Cana estaba el envío de “cinco fotos tuyas normales”. Una investigación exclusiva de elDiario.es en colaboración con Univision
Se pone en boca del cantante: “los dominicanos son unos guarros” Atroz. Que le peguen un tiro.
Que busquen mujeres con una apariencia o procedencia. Lo hacen todas las empresas y personas que contratan. Hay un canal que trabaja un tal Ferreras, u otro en que daba el tiempo una canaria, o en el ente público en ese canal de 24h en que aún recuerdo un suéter rosa de una periodista.
Pregúntense o pregunten al compañero o compañera que apariencia física prefieren que tenga al que vas a ver 8 horas al día.