edición general
11 meneos
111 clics
“He conseguido dos chicas pero necesito más”: cómo reclutaba Julio Iglesias a las empleadas domésticas

“He conseguido dos chicas pero necesito más”: cómo reclutaba Julio Iglesias a las empleadas domésticas

Entre los requisitos para trabajar en la limpieza o la cocina en la villa de Punta Cana estaba el envío de “cinco fotos tuyas normales”. Una investigación exclusiva de elDiario.es en colaboración con Univision

| etiquetas: julio iglesias , chicas , fotos , empleadas , acoso
9 2 0 K 111 actualidad
4 comentarios
9 2 0 K 111 actualidad
#2 To_lo_loco
Pues me he leído la noticia y me parece repugnante como se hace demagogia para un proceso de selección de personal sin más.

Se pone en boca del cantante: “los dominicanos son unos guarros” Atroz. Que le peguen un tiro.

Que busquen mujeres con una apariencia o procedencia. Lo hacen todas las empresas y personas que contratan. Hay un canal que trabaja un tal Ferreras, u otro en que daba el tiempo una canaria, o en el ente público en ese canal de 24h en que aún recuerdo un suéter rosa de una periodista.

Pregúntense o pregunten al compañero o compañera que apariencia física prefieren que tenga al que vas a ver 8 horas al día.
1 K 13
kevers #3 kevers
El hijoputa tenía un harén de esclavas. Cómo buen follador vividor.
0 K 12
Lamantua #1 Lamantua
Este también forma parte de la caspa mas piojosa...
0 K 9
#4 Cincocuatrotres
Superará a Abalos
0 K 5

menéame