¿Por qué hay personas que se te quedan mirando? [Hemeroteca]

Cuando ves a personas que se te quedan mirando, lo primero que te preguntas es por qué. Esto es un hecho habitual del cual todos somos partícipes. Por ello, también los expertos en psicología social quieren saber qué motivos puede haber detrás. Así, un grupo de investigación de la Universidad de Londres ha llevado a cabo un estudio con el objetivo de rastrear los movimientos de los ojos de las personas que observan.

La principal conclusión de esta investigación fue que las personas se quedan mirando atentas al lenguaje no verbal.