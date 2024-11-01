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¿Por qué hay personas que se te quedan mirando? [Hemeroteca]

¿Por qué hay personas que se te quedan mirando? [Hemeroteca]

Cuando ves a personas que se te quedan mirando, lo primero que te preguntas es por qué. Esto es un hecho habitual del cual todos somos partícipes. Por ello, también los expertos en psicología social quieren saber qué motivos puede haber detrás. Así, un grupo de investigación de la Universidad de Londres ha llevado a cabo un estudio con el objetivo de rastrear los movimientos de los ojos de las personas que observan.
La principal conclusión de esta investigación fue que las personas se quedan mirando atentas al lenguaje no verbal.

| etiquetas: personas , mirándote
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13 comentarios
2 1 0 K 30 ciencia
Cuñado #1 Cuñado
Yo, de hecho, he visto este envío y me he quedado mirando :foreveralone:
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Cuñado #2 Cuñado
Es decir, cuando alguien nos mira fijamente es porque necesita obtener más información sobre nosotros.

A veces no es únicamente información lo que desea obtener... :roll:
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tusitala #3 tusitala
#2 información genética
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Cuñado #8 Cuñado
#3 O genitálica.
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#4 Pitchford
A veces te quedas simplemente obnubilado, sin poder procesar información ninguna.. :roll:
1 K 31
#6 mcfgdbbn3 *
#4: Usa un watchdog, evita que te pase eso: :-P
www.hwlibre.com/watchdog-arduino/ #watchdog
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#7 Pitchford
#6 Vale, me insertaré uno en el cerebro.. xD
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woody_alien #5 woody_alien
Cuando me pasa eso sé que a los pocos segundos me van a pedir tabaco.
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pendejo1983 #9 pendejo1983
Con la prosapagnosia se hace necesario para aumentar la probabilidad de identificar al otro
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#10 Celsar
Porque te pareces a alguien que conoce.
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Shuquel #11 Shuquel
Por ir con la chorra fuera.
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#12 Juantxi
Cuando me quedo mirando a alguien es para comprobar si se trata de una persona a la que me recuerda, me pasa bastante porque soy algo miope y mal fisinomista, a veces incluso tengo que pedir disculpas por haberme equivocado.
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borteixo #13 borteixo
Porque estás buenísima.
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menéame