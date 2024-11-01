·
¿Qué hay detrás de la nueva ofensiva de Donald Trump contra Sudáfrica y de sus acusaciones de un supuesto ‘genocidio blanco’?
La idea de excluir al país del G20 desató un choque diplomático que Trump justificó con acusaciones de un supuesto “genocidio” contra los afrikáneres.
afrikaners
sudáfrica
eeuu
trump
supuesto genocidio
g20
actualidad
#2
solojavi
¿Que va a haber? Mentiras
10
K
126
#3
omega7767
#2
y algun interes monetario o lucha por el poder
2
K
31
#14
chavi
#3
Nah!!
Solo Oro y diamantes si acaso
0
K
12
#21
themarquesito
#2
Además de ganas de que no se hable de Epstein
2
K
30
#4
Gry
Nada como renunciar a las armas nucleares para convertirse en víctima de los abusones con cualquier excusa...
2
K
31
#8
Troglobyte
Seguramente algo tiene que ver la denuncia de Sudáfrica contra Israel por genocidio en Gaza.
Esta ofensiva no es iniciativa de Trump, él es el recadero de Israel.
unric.org/es/denuncia-sudafricana-contra-israel-por-genocidio-en-gaza/
2
K
28
#12
moratos
#8
Algo de eso hay. También está el hecho de que Sudáfrica es miembro inicial de los BRICS.
1
K
14
#19
Aluflipas
#8
www.meneame.net/story/presidenta-sudafricana-acusa-inteligencia-israel
www.meneame.net/story/sudafrica-remite-nuevas-pruebas-caso-genocidio-k
www.meneame.net/story/leer-escrito-acusacion-sudafrica-contra-israel-i
www.meneame.net/story/eeuu-expulsa-embajador-sudafrica-acusandolo-odia
0
K
11
#16
Huaso
#11
a que tú compares los resultados electorales de Sudáfrica con la prohibición (a saber donde) de bloqueadores hormonales en menores por una supuesta lucha contra un genocidio trans imaginario… lo llamas “división ideológica de ciertas opiniones”.
Se podría decir que el chiste se cuenta solo, pero es que lo cuentas tú.
2
K
26
#18
lordban
*
#16
" (a saber donde) "
A saber dónde no, de USA, de dónde es esta noticia, y de dónde viene toda la ideología, luchas, etc que aquí adoptamos con años de retraso. Hay que estar al día de qué pasa allí para saber porque pasa algo aquí.
0
K
7
#20
Huaso
#18
ahh! que el chiste tiene mas partes!
Por ponerte un ejemplo, el matrimonio igualitario se aprobó en España en 2005 y en los yueseis tardaron 10 años más.
Uuuhhh si, que gran lucha proveniente del otro lado del charco.
En cualquier caso, eso y Sudáfrica que carajo tienen que ver?
1
K
13
#22
lordban
#20
"Por ponerte un ejemplo, el matrimonio igualitario se aprobó en España en 2005 y en los yueseis tardaron 10 años más.
Uuuhhh si, que gran lucha proveniente del otro lado del charco."
Ya. La realidad es que el primer estado que aprobó el matrimonio igualitario fue Massachusetts en 2004, antes que España. Que es precisamente dónde están algunas de las principales universidades del país y de dónde suele salir cantidad de ideología y luchas que luego llega aquí. Y de hecho USA…
» ver todo el comentario
0
K
7
#1
pedrobotero
*
van a enviar también allí los portaviones?
1
K
16
#6
JackNorte
Si Sudafrica tiene algo que interese a USA , cualquier invencion es buena para esquilmarlos.
1
K
15
#9
lordban
*
#6
Más que querer algo yo creo que USA está con una estrategia intervencionista, algunas excusas son reales y otras serán inventadas, al final es para poder controlar un poco la política de otros países y realinear bloques para el tema de China e Israel, con Sudáfrica usan esto, con UK la falta de libertad de expresión y con España nuestra aportación a la OTAN.
0
K
7
#13
JackNorte
#9
Querer algo implica control geopolitico en algunos sitios , pero dudo que invadan algo donde no haaya recursos. Porque las guerras e invasiones son caras. Mientras se diga que tienen motivos reales para invadir paises ese sera gran parte del problema.
0
K
12
#15
chavi
#13
No invaden. Ayudan.
Luego solo quieren la justa compensación, no van a correr ellos con todos los gastos...
0
K
12
#17
lordban
#13
Los últimos 20 años de invasiones no han sido ni por recursos, han sido por y para los intereses de Israel, que se han infiltrado en el estado americano hasta llegar a la cocina. El complejo industrial-militar autóctono callado ya que se ha llevado algo de pasta. Dudo que veamos invasiones de USA en los próximos 10 años, demasiada deuda, demasiada opinion pública en contra y demasiado cagados con China. Como mucho apoyo aéreo y naval a Israel en sus fechorías en la zona.
0
K
7
#23
Asimismov
*
#6
Sudáfrica es una potencia regional que alcanza a Namibia y Angola por el oeste y Zimbabue, Botswana Mozambique, ... y estratégicamente entre el Índicoy el Atlántico.
0
K
12
#7
MadalenaBrava
Mentiras y cortinas de humo para que no se hable de que es un corrupto y un pederasta, eso es lo que hay detrás.
Lo mismo que con la ofensiva contra Venezuela que están montando.
0
K
7
#5
lordban
Buena cantidad de sudafricanos votando a un tío que canta sobre matar a los Afrikaner pero no hables de, por lo menos, intención genocida. Eso lo dicen los mismos que dicen que prohibir bloqueadores de hormonas en menores de edad es un genocidio trans.
3
K
-3
#10
Huaso
#5
buena comparativa de huevos con castañas.
1
K
22
#11
lordban
#10
no es una comparativa, es como están dividida ideológicamente ciertas opiniones.
0
K
7
Ver toda la conversación (
23
comentarios)
