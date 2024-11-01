Hasta siempre, Twitter: X se despide de su antiguo dominio

Según informa la propia plataforma, el dominio Twitter.com será retirado, por lo tanto, la red social exige que "cualquier persona que utilice una clave de seguridad de hardware o una contraseña vuelva a inscribirse dentro de dos semanas" porque, de lo contrario, "X dejará de funcionar". Así lo da a conocer en una publicación: "Antes del 10 de noviembre, solicitaremos a todas las cuentas que usan una clave de seguridad como método de autenticación de dos factores (2FA) que vuelvan a inscribir su clave para seguir accediendo a X."
