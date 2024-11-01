edición general
Hasta siempre, Twitter: X se despide de su antiguo dominio

Según informa la propia plataforma, el dominio Twitter.com será retirado, por lo tanto, la red social exige que "cualquier persona que utilice una clave de seguridad de hardware o una contraseña vuelva a inscribirse dentro de dos semanas" porque, de lo contrario, "X dejará de funcionar". Así lo da a conocer en una publicación: "Antes del 10 de noviembre, solicitaremos a todas las cuentas que usan una clave de seguridad como método de autenticación de dos factores (2FA) que vuelvan a inscribir su clave para seguir accediendo a X."

Khadgar #2 Khadgar
Y aún así la gente seguirá llamándolo Twitter porque "X" es un nombre estúpido, mal le pese a Musk. xD
Macadam #4 Macadam
#2 Le puso los más parecido a una esvástica porque no sabía del unicode 5350
sleep_timer #6 sleep_timer
#2 El dueño es estúpido, que nombre podría ser que no fueses como el?
Aokromes #7 Aokromes
#2 pues, yo nunca logro recordar el nombre original, con lo cual que la haya llamado x me resulta mas comodo xD
Malinke #8 Malinke
#7 tuiter
karlos_ #1 karlos_
Hace mucho que se despidió, una pena ver lo que fue y en que se ha convertido
pip #3 pip
Twitter era un nombre de puta madre, la verdad. Evocar a las "piadas" de los pajaritos era una idea cojonuda y creó su propia jerga (tuitear, tuit, etc). Lo de X es posiblemente la mayor cagada de rebranding de la historia.
frg #5 frg
#3 Si dienes entre 12 y 14 años, como Musk, y eres un onanista a tiempo completo, te parece una idea maravillosa.
