¿Hasta qué punto ahorras dinero conduciendo un coche eléctrico frente a uno de gasolina equivalente? Las cifras revelan datos interesantes

Los coches eléctricos pueden suponer un ahorro notable frente a sus equivalentes de gasolina, aunque depende del modelo y del uso. En un estudio británico tras tres años y 58.000 km, cargar un eléctrico como el Volkswagen ID.3 o el Corsa Electric cuesta entre un 50% y un 70% menos que repostar sus versiones de combustión. También el mantenimiento sale más barato. Sin embargo, la depreciación puede equilibrar la balanza en algunos casos. Modelos como el Skoda Elroq sí logran un coste por kilómetro claramente inferior al de su homólogo térmico.
- diferencia de precio de la luz frente al gasoil (cuesta entre la mitad y la tercera parte)
- menos precio en las revisiones por tener que revisar menos cosas
Si el tuyo no se puede enchufar, y encima es un híbrido que tiene motor eléctrico y motor térmico (más piezas) ... a ver de dónde ahorras.
En el artículo hablan de eléctricos, no de coches como el tuyo.
Muestran casos donde el eléctrico sale muy ganador en coste de energía ( Vauxhall Corsa Electric 1.314 £ vs 4.283 £ gasolina, 70% ahorro, Skoda Elroq más barato en total por milla). Pero en otros modelos del mismo estudio (Corsa gasolina más barato en TCO total, Ford Puma prácticamente empate)
Ademas, nn España la electricidad doméstica suele ser más cara que en UK, asi que el estudio no vale aqui.
Por otro lado la depreciación es brutalmente mayor en eléctricos, el por… » ver todo el comentario
España valle (PVPC optimizado): 0,12–0,16 €/kWh (frecuentemente <0,14 €/kWh).
UK off-peak (Economy 7 típico): 0,13–0,17 €/kWh (promedio ~0,15–0,16 €/kWh; mejores tarifas ~0,10–0,13 €/kWh).