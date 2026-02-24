¿Hasta qué punto ahorras dinero conduciendo un coche eléctrico frente a uno de gasolina equivalente? Las cifras revelan datos interesantes

Los coches eléctricos pueden suponer un ahorro notable frente a sus equivalentes de gasolina, aunque depende del modelo y del uso. En un estudio británico tras tres años y 58.000 km, cargar un eléctrico como el Volkswagen ID.3 o el Corsa Electric cuesta entre un 50% y un 70% menos que repostar sus versiones de combustión. También el mantenimiento sale más barato. Sin embargo, la depreciación puede equilibrar la balanza en algunos casos. Modelos como el Skoda Elroq sí logran un coste por kilómetro claramente inferior al de su homólogo térmico.