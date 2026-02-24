edición general
¿Hasta qué punto ahorras dinero conduciendo un coche eléctrico frente a uno de gasolina equivalente? Las cifras revelan datos interesantes

Los coches eléctricos pueden suponer un ahorro notable frente a sus equivalentes de gasolina, aunque depende del modelo y del uso. En un estudio británico tras tres años y 58.000 km, cargar un eléctrico como el Volkswagen ID.3 o el Corsa Electric cuesta entre un 50% y un 70% menos que repostar sus versiones de combustión. También el mantenimiento sale más barato. Sin embargo, la depreciación puede equilibrar la balanza en algunos casos. Modelos como el Skoda Elroq sí logran un coste por kilómetro claramente inferior al de su homólogo térmico.

#1 tropezon
La única pega de momento parece que pierden más valor pasados unos años que los térmicos, excepción del Skoda
#4 drstrangelove
Si haces como yo, que los coches me duran 20 años, la depreciación te la pela.
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
Uhmmm yo tengo un híbrido no enchufable de 230cv combinado y gasto de medía unos 6.5l/100. Con mi anterior coche de 70cv (+-) gastaba unos 6... así que...
#3 tropezon
#2 Es que el ahorro viene de 2 cosas:
- diferencia de precio de la luz frente al gasoil (cuesta entre la mitad y la tercera parte)
- menos precio en las revisiones por tener que revisar menos cosas

Si el tuyo no se puede enchufar, y encima es un híbrido que tiene motor eléctrico y motor térmico (más piezas) ... a ver de dónde ahorras.

En el artículo hablan de eléctricos, no de coches como el tuyo.
DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
#3 pues ahorro a nivel de que si fuera un gasolina de 230cv no gastaría solo 6.5l... y en ciudad noto que tira mucho de electrico.
kastanedowski #5 kastanedowski
mmmm ...

Muestran casos donde el eléctrico sale muy ganador en coste de energía ( Vauxhall Corsa Electric 1.314 £ vs 4.283 £ gasolina, 70% ahorro, Skoda Elroq más barato en total por milla). Pero en otros modelos del mismo estudio (Corsa gasolina más barato en TCO total, Ford Puma prácticamente empate)

Ademas, nn España la electricidad doméstica suele ser más cara que en UK, asi que el estudio no vale aqui.

Por otro lado la depreciación es brutalmente mayor en eléctricos, el por…   » ver todo el comentario
emegece #7 emegece
#5 ¿De dónde sacas que en UK la electricidad doméstica es más barata que en España?
kastanedowski #8 kastanedowski *
#7 En España la electricidad doméstica suele ser más cara en promedio que en UK en horas valle

España valle (PVPC optimizado): 0,12–0,16 €/kWh (frecuentemente <0,14 €/kWh).
UK off-peak (Economy 7 típico): 0,13–0,17 €/kWh (promedio ~0,15–0,16 €/kWh; mejores tarifas ~0,10–0,13 €/kWh).
