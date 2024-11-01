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Harlan Ullman, asesor en seguridad nacional estadounidense, advierte que Irán puede provocar un desastre humanitario "masivo" destruyendo el 95% del agua del Golfo [ENG]

Harlan Ullman, asesor en seguridad nacional estadounidense, advierte que Irán puede provocar un desastre humanitario "masivo" destruyendo el 95% del agua del Golfo [ENG]  

Harlan Ullman, asesor en seguridad naval, lanza un aviso: Estados Unidos está atrapado en una "trampa de escalada" donde Irán está ganando simplemente por no perder. Ullman desgrana por qué Washington carece de capacidad real para evitar el cierre del estrecho de Bab-el-Mandeb tras la entrada de los hutíes en el conflicto, y advierte que Teherán guarda un "as en la manga": un ataque a las desalinizadoras capaz de generar un desastre humanitario equivalente al de un arma de destrucción masiva sin acudir a armamento nuclear.

| etiquetas: harla , ullman , desalinizadoras , desastre , humanitario , golfo , irán
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15 comentarios
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Comentarios destacados:      
Supercinexin #4 Supercinexin
La verdad que los Ayatolás y la Guardia Revolucionaria son buena gente y seres humanos de un talante y un temple excepcionales. Porque si a mí como Presidente de España me bombardean un colegio y me matan a cien niñas, al día siguiente todos esos judíos y jeques cabreros de mierda están bebiendo agua de mar como que Dios es Cristo. Eso se lo garantizo.

Mucho temple tienen los persas.
15 K 157
#7 omega7767
#4 si, están siendo muy comedidos, solo atacando blancos militares.

Estaria bien que atacara mas infrastuctura israelí y a Israel en general. Me imagino no lo hacen así pq lo que hacen es estrategicamente mas eficiente
1 K 14
Herumel #11 Herumel *
#7 y #4 Y otra, niego la mayor, el mayor as en la manga no son las desaladoras.
Es que si a los Ayatolas les tirán una atómica, ellos simplemente con esperar el día que el Viento sepas que va a ir hacia el norte, le pegas un pepino a la Central Nuclear de Dimona y Jerusalem entero sale por patas en horas..., y luego a los 2 días un toble tap (ningunos de los contendientes han firmado derechos humanos, entre ellos se pueden pegar las hostias como quieran, veremos si después se vuelven hacia el mundo civilizado), otro pepinazo para que no lo tapen, y con eso, el desastre humanitario en Israel sí que alcanzaría niveles biblicos. y veremos cuanto duraría Israel.
1 K 23
#14 Baneado_por_sincero
#4 Fueron 170 las mascradas. En una antigua base reconvertida a escuela para niñas desde 2015.
El primer ataque fue con un misil Tomahawk... Y unos 40 min después cuando los padres y los equipos de rescate estaban inetntando ayuda a las víctimas, un segundo ataque (Double Tap), para pillar a los padres y a los servicios de emergencia.
Estos ataques double tap, vienen haciéndolos los cerdos estos en Gaza desde hace años, y decidieron aplicarlo en Iran. es un crimen de guerra, tanto el objetivo, como la ejecución. Como dices, demasido temple tiene los persas.
2 K 19
Connect #9 Connect
Estados Unidos y sus aliados en el Golfo también pueden destruir las desaladoras de Irán, pero hay dos diferencias:

- Los estados del Golfo dependen totalmente de esas desaladoras. De no tenerlas se derrumba su población. La de Irán es más resiliente porque está acostumbrada alas penurias
- Irán tiene agua propia y natural de sus rìos y montañas. No para abastecer de golpe a todas sus ciudades, pero ahora mismo están en época de de deshielo. Teherán está rodeado de altas montañas donde hay…   » ver todo el comentario
3 K 54
Herumel #13 Herumel
#9 "Si Irán destruye las desaladoras del golfo,las de Irán también serán destruidas. Pero los iranís tienen un plan B. Los países del golfo no: se van a tener que bañar con agua mineral de Solan de Cabras," Ya te digo yo que el Sultan viene a Beteta y lo hace... por el pan baila el perro, es una pena, pero ley de vida.
0 K 13
Herumel #3 Herumel
Y se dan cuenta en la semana 4 de guerra?
Viva Anthropic y Palantir.
3 K 45
#1 Grahml *
Recojo el extracto del vídeo que me ha parecido interesante:

Pregunta: "Los hutíes acaban de involucrarse hace apenas un día o así. ¿Hasta qué punto le preocupará esto a Estados Unidos? El estrecho de Ormuz está cerrado, o prácticamente cerrado. Ahora el estrecho de Bab-el-Mandeb podría correr la misma suerte. ¿Hay algo que Estados Unidos pueda hacer en este momento para evitar que eso ocurra?"

Harlan Ullman:"No. Haré tres observaciones. Primero: si los hutíes

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2 K 39
ghazghkull #2 ghazghkull
#1 vaya, justo como hacen los colonos israelíes en Gaza y Cisjordania...

Si es que al final mamá Gaia estará mejor din humanos que con ellos....
4 K 57
aPedirAlMetro #6 aPedirAlMetro *
#2 a eso venia

5 gazatíes muertos en un ataque israelí contra una planta desalinizadora en ciudad de Gaza
www.swissinfo.ch/spa/5-gazatíes-muertos-en-un-ataque-israelí-contra-

Y asi es como empieza la construccion del relato:
"Teherán guarda un "as en la manga": un ataque a las desalinizadoras capaz de generar un desastre humanitario equivalente al de un arma de destrucción masiva"

- Atacar…   » ver todo el comentario
5 K 63
Supercinexin #8 Supercinexin
#2 No metas a los humanos en ésto cuando exclusivamente DOS países de todo el planeta son los únicos responsables de ésta catástrofe y de todas las anteriores. Nadie más.
0 K 19
ghazghkull #10 ghazghkull
#8 cuántas guerras activas hay? 2 países? Cuenta y me dices...
2 K 30
JackNorte #5 JackNorte
Es muy facil invadir y cometer genocidios en paises o zonas ya totalmente controladas que no pueden o saben defenderse.
En cuando un pais se defiende empiezan las quejas y las lamentaciones, estais matando a civiles intencionadamente en genocidios en toda la zona , que diablos esperabais?
1 K 25
DarthMatter #15 DarthMatter *
Irán se está defendiendo del ataque de dos matones fascistas.
Todo lo que pase habrá sido "provocado" por culpa de dichos agresores.
2 K 24
#12 chavi
Mientras no toquen las de Israel les importa una mierda.
0 K 12

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