Harlan Ullman, asesor en seguridad nacional estadounidense, advierte que Irán puede provocar un desastre humanitario "masivo" destruyendo el 95% del agua del Golfo [ENG]  

Harlan Ullman, asesor en seguridad naval, lanza un aviso: Estados Unidos está atrapado en una "trampa de escalada" donde Irán está ganando simplemente por no perder. Ullman desgrana por qué Washington carece de capacidad real para evitar el cierre del estrecho de Bab-el-Mandeb tras la entrada de los hutíes en el conflicto, y advierte que Teherán guarda un "as en la manga": un ataque a las desalinizadoras capaz de generar un desastre humanitario equivalente al de un arma de destrucción masiva sin acudir a armamento nuclear.