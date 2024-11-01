edición general
Hamás intercambiará 20 rehenes por casi 2.000 prisioneros

Hamás ha confirmado que liberará a 20 rehenes vivos este fin de semana, según un informe de The Associated Press, que cita a personas familiarizadas con las negociaciones en curso. Este intercambio de rehenes es parte de la primera fase del acuerdo propuesto en Gaza, que también contempla un notable cese de hostilidades. Un portavoz del grupo palestino mencionó que estos rehenes serán canjeados por un total de casi 2,000 prisioneros palestinos en un plazo de 72 horas a partir de la implementación del acuerdo.

XtrMnIO
Rehenes por rehenes.
Ovlak
Los de Hamas, rehenes. Los de Israel, prisioneros. Y así con todo.
Ovlak
Además, la cifra parece muy "generosa" cuando la realidad es que Israel secuestra palestinos en varias órdenes de magnitud superior. Sólo contando niños, tiene el doble de los que se llevó Hamas.
