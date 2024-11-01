Hamás intercambiará 20 rehenes por casi 2.000 prisioneros

Hamás ha confirmado que liberará a 20 rehenes vivos este fin de semana, según un informe de The Associated Press, que cita a personas familiarizadas con las negociaciones en curso. Este intercambio de rehenes es parte de la primera fase del acuerdo propuesto en Gaza, que también contempla un notable cese de hostilidades. Un portavoz del grupo palestino mencionó que estos rehenes serán canjeados por un total de casi 2,000 prisioneros palestinos en un plazo de 72 horas a partir de la implementación del acuerdo.