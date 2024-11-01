edición general
3 meneos
35 clics

Hallan en Argentina un huevo de dinosaurio casi intacto: podría contener un embrión carnívoro en desarrollo

Un grupo de paleontólogos argentinos protagonizó un momento histórico que unió la ciencia y la emoción. Durante una transmisión en vivo desde el norte de la provincia de Río Negro, en plena Patagonia, el equipo del Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados (LACEV) del Museo Argentino de Ciencias Naturales (MACN) levantó de la arena un objeto ovalado que parecía un simple fósil. En segundos, comprendieron que sostenían algo extraordinario: un huevo de dinosaurio casi intacto, conservado durante más de 70 millones de años.

| etiquetas: huevo , dinosaurio , carnívoro , embrion
2 1 4 K -13 ciencia
9 comentarios
2 1 4 K -13 ciencia
Escafurciao #1 Escafurciao
Espero que sobreviva
1 K 16
Khadgar #2 Khadgar
Que alguien me vigile a John Hammond, que nos conocemos.
1 K 24
#3 Pivorexico
Conan ? :foreveralone:
0 K 12
#4 El_dinero_no_es_de_nadie
Ya puede Milei crear un Parque Jurásico
0 K 16
ElBeaver #5 ElBeaver
Para hacer tortillas con cebolla
0 K 7
eltxoa #7 eltxoa
¿da para peli? :troll:
0 K 11
Javi_Pina #9 Javi_Pina
Si quen pasan hambre en Argengina que andan rebuscando huevos
0 K 10

menéame