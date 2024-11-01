edición general
Científicos del CONICET encuentran un huevo de dinosaurio en un estado excepcional

Según los primeros análisis, este fósil tiene unos 70 millones de años, situándolo en los últimos capítulos del período Cretácico. El descubrimiento, realizado durante la Expedición Cretácica I – 2025, ha despertado el asombro de la comunidad científica y del público, no solo por su estado de conservación, sino también por lo que podría revelar sobre la vida de los dinosaurios poco antes de su extinción.

