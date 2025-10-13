“¡Tremendo, de película!”: encontrado un excepcional huevo de dinosaurio durante una campaña transmitida en directo

«No lo podemos creer. El Fede acaba de encontrar un huevo. Tremendo», procesa Motta para sí y para los espectadores. «Esto es de película», zanja después.



El diálogo ocurrió en la tarde del martes pasado al norte de la provincia argentina de Río Negro y fue publicado en el Instagram del Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados (LACEV) del Museo Argentino de Ciencias Naturales. Es el momento más emocionante de la Expedición Cretácica I, la primera campaña paleontológica transmitida en directo por internet.